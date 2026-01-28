Menu
CARNAVAL DE RUA

Carnaval de Salvador terá patrocínio do iFood pelo quarto ano seguido

Na capital baiana, a empresa de tecnologia vai patrocinar também grandes camarotes e blocos de rua

Carla Melo

Por Carla Melo

28/01/2026 - 12:55 h

A empresa também vai patrocinar carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro
A empresa também vai patrocinar carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro

Pela quarta vez consecutiva, o iFood, será o patrocinador oficial do Carnaval de Salvador. Neste ano, a empresa de tecnologia, também vai estar por trás dos apoios às festas de rua de São Paulo e Rio de Janeiro.

Na capital baiana, o iFood vai patrocinar também grandes camarotes e blocos de rua. Entre eles, estão o Camarote Expresso 2222 e Camarote Salvador, além dos blocos de rua Bloco do Nana - Léo Santana, Bloco Crocodilo - Daniela Mercury e Bloco Camaleão - Bell Marques.

A marca apoiará também os tradicionais Blocos Afros e Afoxé: Cortejo Afro, Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy, com objetivo de “celebrar as raízes brasileiras, fomentar a cultura criativa e economia local”

Leia Também:

Ambulantes recebem capacitação para o Carnaval na Arena A TARDE
As Muquiranas anuncia entrega das fantasias para o Carnaval 2026
Xanddy e Igor Kannário: as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador

Léo Santana será o embaixador da marca no Carnaval, para reforçar a campanha "iFood é tudo Pra Mim no Carnaval", que traduz a relação do aplicativo com o cotidiano e os grandes momentos de celebração do brasileiro.

“O Carnaval representa um momento relevante da identidade nacional, e o iFood, como empresa brasileira, entende que esse investimento fortalece a economia local, promove o empreendedorismo e fomenta a nossa cultura. Estar presente nos Carnavais das cidades de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro reforça nosso engajamento com o país e também nos aproxima ainda mais dos milhões de brasileiros que nos escolhem para consumir, vender ou entregar”, afirma Ana Gabriela Lopes, CMO do iFood.

Tags:

Apoio a Festas carnaval 2023 cultura brasileira Embaixador Léo Santana ifood patrocínio

x