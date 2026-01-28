Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

As Muquiranas anuncia entrega das fantasias para o Carnaval 2026

Com o tema “Baile das Princesas", o bloco celebra 60 anos nesta edição

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/01/2026 - 10:35 h

Imagem ilustrativa da imagem As Muquiranas anuncia entrega das fantasias para o Carnaval 2026
-

A entrega das fantasias para o bloco As Muquiranas 2026 acontecerá entre os dias 9 e 13 de fevereiro. A ação contempla também a entrega de abadás do bloco Muquisamba e do Camarote VIP.

Neste ano, o grupo comemora 60 anos de história e, para marcar a data, o tema da fantasia será “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”.

Programação da entrega:

  • 9 a 11 de fevereiro: no Shopping Bela Vista, das 9h às 22h
  • 12 e 13 de fevereiro: na Central de Vendas das Muquiranas, localizada no Campo Grande das 9h às 18h.

Veja as atrações

No sábado, Xanddy Harmonia celebra a festa, marcando seu retorno ao bloco após um hiato de dez anos.

Já na segunda, os foliões vão curtir a apresentação da banda La Fúria, sob o comando de Bruno Magnata.

Fechando a programação, o cantor Tony Salles garantirá a folia na terça-feira de Carnaval, consagrando o segundo ano consecutivo do artista à frente do bloco após o início de sua carreira solo.

Muquisamba

O bloco Muquisamba desfila no domingo de Carnaval, também no circuito Campo Grande. Em seu quarto ano de folia, o Muquisamba será animado, em 2026, por Caju Pra Baixo, Samba Trator, Vou Pro Sereno, Samba e Suor, Nei D’Resenha, Simplesmente Luís e Noelson, reunindo grandes nomes do samba e do pagode para um dia de muita festa.

x