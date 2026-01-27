Samba de Roda inspira edição 2026 do Camarote Brown

Camarote terá vista para o mar e para pontos conhecidos da orla - Foto: Divulgação

O Samba de Roda, manifestação cultural originária do Recôncavo Baiano, é o tema da terceira edição do Camarote Brown by Licia Fabio e Zum Brazil, que funcionará durante o Carnaval de 2026, entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

Exclusivo para convidados, o espaço ocupará novamente toda a área interna e externa do restaurante Barravento, na orla da Barra, com funcionamento diário das 15h à meia-noite.

Instalado no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o camarote terá vista para o mar e para pontos conhecidos da orla, como o Farol da Barra e o Cristo. A expectativa é receber cerca de mil pessoas por dia, entre artistas, empresários, convidados e foliões.



Samba de Roda como eixo conceitual

A proposta do Camarote Brown em 2026 é promover uma imersão no universo do Samba de Roda, explorando sua influência na música brasileira, na ambientação, na gastronomia e nas exposições artísticas do espaço.

O ritmo também dialoga com a celebração dos 30 anos do álbum Alfagamabetizado, primeiro disco solo de Carlinhos Brown.

“No carnaval de Salvador, a despeito de suas várias influenciais musicais, o caldeirão cultural que deu gênese ao Axé Music, sempre pulsou o ritmo ancestral do samba de roda", revela Carlinhos Brown.

"E nesse próximo carnaval de 2026, na festa que extasia, mas que também tem a obrigação de ensinar, vamos mais uma vez lhe dar o devido lugar de destaque, juntamente com a comemoração de 30 anos do meu primeiro álbum solo, o Alfagamabetizado, disco que em sua essência, além de outros encantos e axés, igualmente traz o samba de roda.”, completou.

Concebido como um espaço de convivência e fruição cultural, o camarote contará com cenografia inspirada em elementos do Recôncavo Baiano, utilizando materiais como palha, madeira e fibras naturais.

A programação cultural será distribuída em diferentes ambientes do camarote. O Palco Chula receberá mestres do Recôncavo em diálogo com artistas convidados de diversas vertentes musicais.

Já a Varanda Recôncavo propõe uma ambientação inspirada em cidades como Cachoeira e Santo Amaro, enquanto o Mirante Maré Cheia se volta para a Baía de Todos os Santos.

Nesta edição, o espaço-museu do camarote receberá uma exposição em homenagem aos 30 anos do álbum Alfagamabetizado. A mostra terá curadoria de Carlinhos Brown e reunirá fotos, capas de discos, figurinos, registros de bastidores e outros materiais ligados à trajetória do artista.