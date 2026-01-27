Abertura do Carnaval de Salvador em 2026 terá samba como protagonista

Abertura da festa vai acontecer no dia 12 de fevereiro - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Além de ser o tema do Carnaval de Salvador 2026, o samba vai assumir o protagonismo na abertura da programação oficial, com a tradicional Quinta do Samba, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Uma das agremiações destaques na avenida, o Alerta Geral desfilará no dia 12 de fevereiro sob o enredo ‘Samba é ancestral, Samba é Bahia. Tradição Secular de Um Povo Que Canta’.

Além de artistas baianos, o bloco vai homenagear o sambista Arlindo Cruz, que morreu em 2025. Entre as participações confirmadas estão Arlindinho, Fred Camacho, Anderson Bombom, Davi e Fundo de Quintal.

“Homenagear o samba em 2026 é excelente, porque trata-se de um ritmo que está sempre em evidência. Me sinto feliz em ter o bloco como um dos mais fortes da avenida em termos de samba, no começo de tudo”, celebrou o presidente do Alerta Geral, José Luís Lopes, conhecido como Zé Arerê.

Além do Alerta Geral, são destaques no dia blocos como Amor e Paixão, Pagode Total e Proibido Proibir.

Pioneirismo

O Alvorada, primeiro bloco de samba de Salvador, fundado em 1975, estará na sexta-feira da festa, também no Circuito Osmar. Sob o comando de Vadinho França, 69 anos, o bloco nasceu da união de estudantes do Colégio Severino Vieira, que decidiram estender a amizade para além da sala de aula.

Desde a sua criação, o Alvorada mantém forte relação com o público, seja nas questões religiosas, de gênero e música. “A quinta do samba existe, mas quem legitimou a nossa sexta foi o povo. Nós conseguimos isso com perseverança e resistência. E isso fez de nós um bloco respeitado”, acrescentou o presidente.

Os foliões saem no estilo sambista, com calça branca, camisa com o tema do ano, chapéu e um lenço, que já se tornou marca registrada do Alvorada. Em 2026, as homenagens serão para Nengua Guanguacesse, a Dona Olga Conceição Cruz, uma das grandes matriarcas do Terreiro Bate Folha, símbolo de sabedoria, afeto e transformação.