Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NA PONTA DO PÉ!

Abertura do Carnaval de Salvador em 2026 terá samba como protagonista

Abertura da festa vai acontecer no dia 12 de fevereiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/01/2026 - 12:56 h | Atualizada em 27/01/2026 - 13:57

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Abertura da festa vai acontecer no dia 12 de fevereiro
Abertura da festa vai acontecer no dia 12 de fevereiro -

Além de ser o tema do Carnaval de Salvador 2026, o samba vai assumir o protagonismo na abertura da programação oficial, com a tradicional Quinta do Samba, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Uma das agremiações destaques na avenida, o Alerta Geral desfilará no dia 12 de fevereiro sob o enredo ‘Samba é ancestral, Samba é Bahia. Tradição Secular de Um Povo Que Canta’.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de artistas baianos, o bloco vai homenagear o sambista Arlindo Cruz, que morreu em 2025. Entre as participações confirmadas estão Arlindinho, Fred Camacho, Anderson Bombom, Davi e Fundo de Quintal.

“Homenagear o samba em 2026 é excelente, porque trata-se de um ritmo que está sempre em evidência. Me sinto feliz em ter o bloco como um dos mais fortes da avenida em termos de samba, no começo de tudo”, celebrou o presidente do Alerta Geral, José Luís Lopes, conhecido como Zé Arerê.

Além do Alerta Geral, são destaques no dia blocos como Amor e Paixão, Pagode Total e Proibido Proibir.

Pioneirismo

O Alvorada, primeiro bloco de samba de Salvador, fundado em 1975, estará na sexta-feira da festa, também no Circuito Osmar. Sob o comando de Vadinho França, 69 anos, o bloco nasceu da união de estudantes do Colégio Severino Vieira, que decidiram estender a amizade para além da sala de aula.

Desde a sua criação, o Alvorada mantém forte relação com o público, seja nas questões religiosas, de gênero e música. “A quinta do samba existe, mas quem legitimou a nossa sexta foi o povo. Nós conseguimos isso com perseverança e resistência. E isso fez de nós um bloco respeitado”, acrescentou o presidente.

Os foliões saem no estilo sambista, com calça branca, camisa com o tema do ano, chapéu e um lenço, que já se tornou marca registrada do Alvorada. Em 2026, as homenagens serão para Nengua Guanguacesse, a Dona Olga Conceição Cruz, uma das grandes matriarcas do Terreiro Bate Folha, símbolo de sabedoria, afeto e transformação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval de Salvador Quinta do Samba samba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Abertura da festa vai acontecer no dia 12 de fevereiro
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Abertura da festa vai acontecer no dia 12 de fevereiro
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Abertura da festa vai acontecer no dia 12 de fevereiro
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Abertura da festa vai acontecer no dia 12 de fevereiro
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

x