Bloco de pré-Carnaval mobiliza foliões em prol do Martagão Gesteira

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação

Um dos principais pré-carnavais de bairro de Salvador, o Bloco Sagalera, que acontece no bairro Vila Laura, vai mobilizar os foliões em prol do Hospital Martagão Gesteira pelo quarto ano. O evento acontece no próximo sábado, 31, a partir das 15h.

O movimento é sem fins lucrativos e, portanto, não possui cordas. Para participar e garantir a camisa oficial, o folião deve realizar a compra de duas latas de leite em pó na Rede Mix da Vila Laura, e trocar pelo abadá.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em 2025, a iniciativa arrecadou mais de 1.500 latas para o Martagão, e a meta para 2026 é superar esse recorde.

Sobre o Bloco Sagalera

O grupo celebra seu oitavo ano mantendo a tradição de antecipar a folia momesca em duas semanas, unindo diversão e responsabilidade social.

O desfile, animado pela Banda de Charanga A Favorita, aposta na nostalgia das marchinhas, frevos e clássicos do axé para arrastar foliões de todas as idades.

A união de amigos do lendário Boteco de Cabeludo resultou na criação do Bloco Sagalera, que já virou tradição nas ruas de Vila Laura. Nesta edição, a concentração do evento será na Rua Rio Inhuma.