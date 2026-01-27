Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO SOCIAL

Bloco de pré-Carnaval mobiliza foliões em prol do Martagão Gesteira

Evento acontecerá no próximo sábado, 31, e os interessados em participar devem comprar latas de leite em pó

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/01/2026 - 10:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Bloco de pré-Carnaval mobiliza foliões em prol do Martagão Gesteira
-

Um dos principais pré-carnavais de bairro de Salvador, o Bloco Sagalera, que acontece no bairro Vila Laura, vai mobilizar os foliões em prol do Hospital Martagão Gesteira pelo quarto ano. O evento acontece no próximo sábado, 31, a partir das 15h.

O movimento é sem fins lucrativos e, portanto, não possui cordas. Para participar e garantir a camisa oficial, o folião deve realizar a compra de duas latas de leite em pó na Rede Mix da Vila Laura, e trocar pelo abadá.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em 2025, a iniciativa arrecadou mais de 1.500 latas para o Martagão, e a meta para 2026 é superar esse recorde.

Leia Também:

SineBahia abre 500 vagas para cordeiro no Carnaval; saiba valor da diária
Operação Pré-Carnaval intensifica fiscalização de camarotes em Salvador
Palhaços do Rio Vermelho: Nelson Rufino será padrinho do movimento

Sobre o Bloco Sagalera

O grupo celebra seu oitavo ano mantendo a tradição de antecipar a folia momesca em duas semanas, unindo diversão e responsabilidade social.

O desfile, animado pela Banda de Charanga A Favorita, aposta na nostalgia das marchinhas, frevos e clássicos do axé para arrastar foliões de todas as idades.

A união de amigos do lendário Boteco de Cabeludo resultou na criação do Bloco Sagalera, que já virou tradição nas ruas de Vila Laura. Nesta edição, a concentração do evento será na Rua Rio Inhuma.

Imagem ilustrativa da imagem Bloco de pré-Carnaval mobiliza foliões em prol do Martagão Gesteira
| Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arrecadação de Leite Bloco Sagalera Folia e Responsabilidade Social Hospital Martagão Gesteira Pré-Carnaval Salvador vila laura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

x