Obras do TCA continuam durante Carnaval de 2026; entenda

Obras do TCA continuam durante Carnaval de 2026 - Foto: Divulgação

A requalificação do Teatro Castro Alves (TCA) segue a todo vapor e continuará durante o Carnaval de 2026. Nesta terça-feira, 27, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, visitou as obras ao lado do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, e do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Trindade.

Com investimento de R$ 260 milhões, a obra contempla a reforma da sala principal, do foyer e a implantação de um novo sistema de climatização. A requalificação está estruturada em cinco eixos principais: acessibilidade, restauro, modernização, atualização tecnológica e sustentabilidade.

Segundo José Trindade, os trabalhos não serão interrompidos durante o período do Carnaval, mantendo o compromisso de entrega dentro do prazo estipulado.

“Nós vamos trabalhar aqui durante o Carnaval. Lá fora é a folia, a festa, mas aqui dentro o batuque vai ser outro: o batuque dos trabalhadores, das máquinas. Esse ritmo é cada vez mais forte para que possamos cumprir a determinação do governador Jerônimo Rodrigues e entregar este prédio à sociedade”, afirmou.

Com mais de 70% das obras concluídas, o secretário de Cultura destacou que o espaço passa por um processo de modernização que valoriza sua história e prepara o teatro para o futuro. “É uma obra que respeita o passado e prepara a casa para o futuro”, disse Bruno Monteiro.

Margareth Menezes visita o TCA

Durante a visita ao espaço histórico da capital baiana, a ministra da Cultura ressaltou a importância do Teatro Castro Alves para o estado e para a trajetória de diversos artistas.

“O primeiro palco da minha vida foi aqui. Eu nunca tinha pisado em um palco antes. Desci da última cadeira da plateia até o palco, falando minha poesia, nervosa, mas tomada por aquela descoberta. Isso ficou marcado em mim para sempre”, contou.



Ela também afirmou sentir orgulho em acompanhar de perto o processo de requalificação do equipamento cultural.

"Este teatro é uma joia para a Bahia, para a música popular brasileira e para a cultura do Brasil. É um lugar muito afetivo, onde aconteceram momentos marcantes da carreira de muitos artistas. Poder acompanhar essa transformação e saber que estamos trabalhando para devolver essa casa à sociedade é motivo de muita alegria”, declarou a ministra.