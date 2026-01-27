Quando começa o Carnaval 2026? Confira datas e saiba se é feriado

Carnaval de 2026 começa no dia 14 e vai até 18 de fevereiro - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Carnaval de 2026 já tem data marcada no calendário. Esse ano, a terça-feira de Carnaval, dia oficial da comemoração, cairá em 17 de fevereiro, mas a programação oficial de Salvador começa na quinta-feira, dia 12, e segue até a Quarta-feira de Cinzas, em 18 de fevereiro.

Mesmo sendo uma das maiores festas populares do país, o Carnaval não é considerado feriado nacional, o que gera dúvidas todos os anos sobre folga no trabalho e funcionamento de serviços.

Confira as datas do Carnaval 2026

Quinta-feira de Carnaval: 12 de fevereiro

12 de fevereiro Sexta-feira de Carnaval: 13 de fevereiro

13 de fevereiro Sábado de Carnaval: 14 de fevereiro

14 de fevereiro Domingo de Carnaval: 15 de fevereiro

15 de fevereiro Segunda-feira de Carnaval: 16 de fevereiro

16 de fevereiro Terça-feira de Carnaval: 17 de fevereiro

17 de fevereiro Quarta-feira de Cinzas: 18 de fevereiro

Como a data do Carnaval é definida?

A definição do Carnaval segue uma lógica religiosa e astronômica. A Igreja Católica estabelece que a Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio, conforme decisão do Concílio de Niceia, em 325 d.C.

A partir disso, o Carnaval acontece 40 dias antes do Domingo de Ramos, sempre na terça-feira que antecede a Quaresma, período que começa na Quarta-feira de Cinzas.

Quarta-feira de Cinzas é feriado?



Apesar da tradição, a Quarta-feira de Cinzas não é feriado nacional. Não existe legislação federal que garanta a folga, mas é comum que empresas adotem ponto facultativo, especialmente no período da manhã.

Carnaval 2026: feriado ou ponto facultativo?

Em nível nacional, o Carnaval é considerado ponto facultativo, e a liberação do trabalho depende de leis estaduais ou municipais. No Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira de Carnaval é feriado em todo o estado, conforme a Lei nº 5.243/2008, garantindo folga aos trabalhadores.

Já a segunda-feira de Carnaval, embora tradicionalmente não seja um dia útil, não tem previsão legal como feriado. Em outros estados, é necessário verificar acordos coletivos ou convenções sindicais para saber se há direito à folga.