Xanddy e Igor Kannário: as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador
Carnaval acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro neste ano
Por Gustavo Nascimento
O Carnaval está chegando e os principais circuitos dos festejos em Salvador se preparam para receber foliões e artistas. Em 2026, a festa vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).
Além das festas nos camarotes e blocos, o Carnaval se destaca também pela ‘pipoca’, com alguns artistas que puxam blocos sem cordas. Alguns artistas, inclusive, já confirmaram que puxarão pipocas no carnaval de 2026.
Confira
BaianaSystem
- 7 de fevereiro (furdunço) - Circuito Ondina-Barra
- 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina
- 14 de fevereiro (sábado) - Circuito Campo Grande
- 17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Campo Grande
Xandy Harmonia
- 9 de fevereiro (segunda-feira) - Melhor segunda-feira
- 12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Campo Grande
Léo Santana
10 de fevereiro (terça-feira) - Pipoco
Ludmilla
12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Barra-Ondina
Igor Kannário
- 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina
- 16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Campo Grande
Luiz Caldas
- 12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Campo Grande
- 16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Barra-Ondina
Daniela Mercury
- 12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Campo Grande
- 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina
- 16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Barra-Ondina
- 17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Campo Grande
Filhos de Jorge
- 7 de fevereiro (furdunço) - Circuito Ondina-Barra
- 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina
Cheiro de Amor
12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Barra-Ondina
Durval Lélys
12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Barra-Ondina
Saulo
- 13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Campo Grande
- 14 de fevereiro (sábado) - Mirante do Camarote Salvador
- 15 de fevereiro (domingo) - Circuito Campo Grande
Mudei de Nome
- 12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Campo Grande
- 17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Campo Grande
Datas a confirmar
Apesar da confirmação das ‘Pipocas’ de diversos artistas, alguns nomes de peso, como Ivete Sangalo, ainda não confirmaram a data em que vão arrastar a multidão nos principais circuitos da capital baiana.
