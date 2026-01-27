Xanddy e Igor Kannário: as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Xanddy Harmonia no Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

O Carnaval está chegando e os principais circuitos dos festejos em Salvador se preparam para receber foliões e artistas. Em 2026, a festa vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).

Além das festas nos camarotes e blocos, o Carnaval se destaca também pela ‘pipoca’, com alguns artistas que puxam blocos sem cordas. Alguns artistas, inclusive, já confirmaram que puxarão pipocas no carnaval de 2026.

Confira

BaianaSystem

7 de fevereiro (furdunço) - Circuito Ondina-Barra

13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina

14 de fevereiro (sábado) - Circuito Campo Grande

17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Campo Grande

Xandy Harmonia

9 de fevereiro (segunda-feira) - Melhor segunda-feira

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Campo Grande

Léo Santana

10 de fevereiro (terça-feira) - Pipoco

Ludmilla

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Barra-Ondina

Igor Kannário

13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina

16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Campo Grande

Luiz Caldas

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Campo Grande

16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Barra-Ondina

Daniela Mercury

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Campo Grande

13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina

16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Barra-Ondina

17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Campo Grande

Filhos de Jorge

7 de fevereiro (furdunço) - Circuito Ondina-Barra

13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Barra-Ondina

Cheiro de Amor

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Barra-Ondina

Durval Lélys

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Barra-Ondina

Saulo

13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Campo Grande

14 de fevereiro (sábado) - Mirante do Camarote Salvador

15 de fevereiro (domingo) - Circuito Campo Grande

Mudei de Nome

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Campo Grande

17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Campo Grande

Datas a confirmar

Apesar da confirmação das ‘Pipocas’ de diversos artistas, alguns nomes de peso, como Ivete Sangalo, ainda não confirmaram a data em que vão arrastar a multidão nos principais circuitos da capital baiana.