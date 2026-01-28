Ambulantes recebem capacitação para o Carnaval na Arena A TARDE

Curso de capacitação profissional - Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

Os ambulantes credenciados para atuar na Festa de Iemanjáe no Carnaval de Salvador 2026 participam, nesta quarta-feira, 28, de um curso de capacitação profissional realizado na Arena A TARDE, em Salvador. A atividade, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Semop), tem como objetivo transmitir orientações gerais, boas práticas para atuação nas festas populares, além de informações sobre direitos dos trabalhadores e os serviços municipais disponíveis.

“Essa é uma ação que se soma a diversas outras adotadas para melhorar o trabalho dos ambulantes nas festas populares, como credenciamento digital através das Prefeituras-Bairro, para quem não tinha acesso à internet ou facilidade de mexer no celular ou computador”, afirmou o secretário da Semop, Décio Martins.

Durante as quatro horas de capacitação, os vendedores recebem orientações de instrutores especializados sobre técnicas de venda, atendimento ao cliente, práticas sanitárias, descarte correto de resíduos e cumprimento das normas gerais do evento.

Bem-estar e segurança

Além das orientações técnicas e institucionais, a capacitação também apresentou uma série de medidas voltadas ao bem-estar e à segurança dos ambulantes durante o período das festas populares.

“Todos os ambulantes cadastrados para o Carnaval e o pré-carnaval vão receber uma passagem para ir e voltar todos os dias, para não precisarem dormir no circuito. Todo ambulante cadastrado, mais um acompanhante, vai ter acesso aos restaurantes populares dos ambulantes ao longo do circuito para poder se alimentar”, informou Décio.

Além disso, o secretário destacou que, a partir do dia 7, também entrará em funcionamento o programa Salvador Acolhe, que permitirá aos ambulantes deixarem seus filhos em um espaço com hospedagem, atividades lúdicas e acompanhamento das áreas de educação e saúde.

O subsecretário da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Dênio Primo, afirmou que serão ofertadas sete mil refeições por dia nos restaurantes populares.



“Em relação aos restaurantes populares, nós estamos colocando cinco restaurantes em pontos estratégicos do circuito. Essa parceria junto com a Semop, é onde nós vamos ofertar almoço para o ambulante e para o ajudante. Então, nós vamos oferecer sete mil refeições por dia para essa classe de trabalhadores”, destacou.

Segundo Magno Lavine, secretário de Qualificação, Emprego e Juventude do Ministério do Trabalho, a iniciativa também tem foco nos direitos trabalhistas.

“Além de levar informações sobre onde a pessoa vai trabalhar, como vai ser o trabalho e a organização do trabalho do ambulante, levamos também uma série de palestras sobre direitos para os trabalhadores que vão atuar como ambulantes no Carnaval de Salvador. A ideia é construir um momento em que o trabalho decente seja o princípio da relação entre o ambulante e o Carnaval, para que as pessoas não precisem perder a dignidade para levar o pão de cada dia para casa”, afirmou.

O que acharam os ambulantes

A ambulante Josineide Santander, de 46 anos, que trabalha há cinco anos no Carnaval de Salvador, acredita que o curso é fundamental para uma festa mais tranquila para os comerciantes.

“Eu acho bom porque eles acabam passando para a gente as coisas que podem ser feitas e o que você pode estar levando para o circuito. Então, eu acho que tem que ter essa capacitação para a pessoa saber direitinho como agir e como atender o público”, afirmou.

Questionada se acredita que a profissão tem sido mais respeitada, Josineide respondeu: “Eu acho que está sendo mais valorizada depois que passou a ser feito dessa forma. A gente tem o direito de vir fazer a capacitação e receber as orientações. Então, ficou bem melhor para a gente”.

Sobre o local do treinamento, realizado na Arena A TARDE, a ambulante elogiou o espaço. “Eu achei aqui melhor, porque no ano passado foi na Paralela. Esse espaço está bem melhor, inclusive a facilidade de chegar. Deveria continuar sempre aqui”.

Já Sidney Brandão, que participa da capacitação pelo terceiro ano consecutivo, afirmou que percebe avanços. “Já faz três anos que eu participo da capacitação e acredito que a cada ano respeitam mais a gente”.

Com mais de 10 anos de experiência no Carnaval, Sidney também falou sobre a expectativa de vendas. “Eu sempre faço dinheiro no Carnaval para fazer alguma coisa para minha família. Com o que eu consigo, já dá para ajudar em casa. Todo ano eu faço o que posso. Não espero ganhar muito dinheiro, mas consigo alcançar o objetivo”.

Ele destacou ainda as melhorias nas condições de trabalho. “Realmente está bem melhor, porque antes a gente tinha muito problema de dormir uma semana na rua por causa de assalto. As mulheres podiam ser abusadas, não tinha lugar para ficar, a gente vivia como um cachorro ou até pior. Hoje em dia está bem melhor. Não tem taxa, a gente não paga mais pela licença”.