Shoppings de Salvador promovem pré-Carnaval para crianças

Shoppings de Salvador apostam em programações especiais de pré-carnaval voltadas para o público infantil - Foto: Divulgação

Em clima de esquenta para a folia, shoppings de Salvador apostam em programações especiais de pré-carnaval voltadas para o público infantil e familiar. Entre atrações gratuitas e eventos pagos, as ações reúnem música, personagens, brincadeiras e iniciativas de inclusão, transformando os centros comerciais em espaços de convivência e diversão antes do Carnaval.

A programação começa no Salvador Norte Shopping, que realiza neste sábado, 31 de janeiro, a partir das 15h, um bloquinho infantil gratuito com o grupo Cadeira de Brin.

O evento acontece no Salvador Norte Eventos, no piso L3, e inclui personagens, pintura facial, balão gigante e atividades pensadas para reunir crianças e adultos em um ambiente lúdico e seguro.



Conhecido pelo repertório animado e interativo, o Cadeira de Brin promete transformar clássicos infantis e marchinhas em uma experiência envolvente para toda a família. Segundo o gerente de marketing do shopping, Renan Lopes, a proposta do bloquinho é estimular momentos de integração e criar memórias afetivas.

“Fantasia, música e sorrisos não vão faltar nesse esquenta de Carnaval feito sob medida para os pequenos foliões”, afirma.

No domingo, 1º de fevereiro, é a vez do Salvador Shopping entrar no ritmo da folia com o Bloquinho da Diversão. O evento acontece das 10h às 12h, no Game Station, no piso L3, e traz uma experiência temática imersiva, com decoração carnavalesca, cenários instagramáveis, trilha sonora especial e personagens interativos.

A animação fica por conta do Tio Paulinho, acompanhado de seu minitrio, além de um set especial do DJ Carlos Santana, com hits da temporada. Os ingressos custam R$85 e garantem duas horas de acesso às atrações do parque para uma criança, com direito a até dois adultos acompanhantes, além de recreadores, pintura facial, pipoca e área VIP.

Além da programação festiva, o Salvador Shopping também reforça seu compromisso com a inclusão ao promover a Hora Silenciosa temática de Carnaval, voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação acontece no sábado, 31 de janeiro, das 9h às 10h, no Game Station, com redução de estímulos sensoriais, ambiente adaptado e presença de personagens temáticos.

A participação na Hora Silenciosa é gratuita, mediante inscrição prévia pelo aplicativo do Salvador Shopping, com vagas limitadas. Já os ingressos para o Bloquinho da Diversão estão disponíveis exclusivamente pela plataforma oficial do Game Station.

Serviço

Bloquinhos de Carnaval com Cadeira de Brin e personagens

Local: Salvador Norte Eventos | Salvador Norte Shopping.

Salvador Norte Eventos | Salvador Norte Shopping. Data: Neste sábado, 31/01/2026

Neste sábado, 31/01/2026 Horário: 15h

15h Entrada: Gratuita - inscrições via APP Salvador Norte.

Hora Silenciosa no Bailinho de Carnaval

Local: Game Station – Piso L3 do Salvador Shopping;

Game Station – Piso L3 do Salvador Shopping; Data: sábado, 31 de janeiro de 2026;

sábado, 31 de janeiro de 2026; Horário: 9h às 10h;

9h às 10h; Inscrições: prévias pelo aplicativo Salvador Shopping (disponível em Android e IOS);

prévias pelo aplicativo Salvador Shopping (disponível em Android e IOS); Evento gratuito.

Bloquinho da diversão