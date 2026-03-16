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BRASIL

Ozempic genérica? Fim de patente pode levar a mudança no mercado

Fim da exclusividade de marcado do Ozempic pode movimentar o mercado farmacêutico

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/03/2026 - 16:41 h

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Fim de patente do Ozempic pode abrir novos caminhos para a semaglutida
Fim de patente do Ozempic pode abrir novos caminhos para a semaglutida -

A exclusividade de mercado do Ozempic chega ao fim nesta sexta-feira, 20, com isso, liberando o caminho para que outras farmacêuticas produzirem medicamentos a base de semaglutida, substância utilizada no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

A semaglutida é o princípio ativo presente em medicamentos como Wegovy e Rybelsus, todos desenvolvidos pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

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Fim de patente

Com a chegada do fim da patente do Ozempic, outras empresas poderão solicitar à Anvisa autorização para vendas de versões genéricas ou similares no Brasil.

Entenda o que muda

No país, medicamentos inovadores podem ter proteção de patente por até 20 anos, período em que somente a empresa responsável pelo desenvolvimento pode comercializar o produto.

Com a finalização da exclusividade, novos fabricantes entram no mercado. Essa mudança deve acarretar em dois movimentos: mais concorrência e queda nos preços.

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Entenda o que diz a legislação

Conforme aponta a legislação brasileira, medicamentos genéricos precisam ser, ao menos, 35% mais baratos que o produto de referência.

A queda dos preços também pode abrir caminho para que medicamentos com semaglutida passem a ser analisados para oferta no SUS (Sistema Único de Saúde).

Vale relembrar que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) recomendou a não inclusão desses medicamentos na rede pública, principalmente por conta do impacto financeiro, estimado em mais de R$ 8 bilhões.

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a pasta pediu à Anvisa prioridade na análise de registros dos medicamentos com esses princípios ativos destinados ao tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

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Ozempic semaglutida

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