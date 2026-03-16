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TRANSFERIDO

Bolsonaro deixa a UTI após apresentar melhora em infecção

Avanço no quadro clínico do ex-presidente permitiu a transferência

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

16/03/2026 - 15:44 h | Atualizada em 16/03/2026 - 16:01

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Ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ex-presidente Jair Bolsonaro. -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nesta segunda-feira, 16, e foi transferido para a unidade semi-intensiva do Hospital DF Star, em Brasília.

Em publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro também divulgou a notícia e afirmou que o avanço no quadro clínico permitiu a transferência.

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"Com a melhora dos marcadores da infecção, meu amor foi transferido para a unidade semi-intensiva. Seguimos confiantes de que ele vai vencer mais esse momento. Obrigada por todo o carinho e pelas orações", escreveu.

Até o momento, não houve divulgação de um boletim médico tratando da transferência. O último informe, do início da tarde desta segunda, dizia que Bolsonaro apresentou melhora clínica e respondia bem aos medicamentos, mas não previa alta da UTI.

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Diagnóstico

Bolsonaro está hospitalizado desde sexta-feira, 13, após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral, causada pela aspiração de líquido do estômago. Ele deu entrada na unidade após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

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Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro UTI

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