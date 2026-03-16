Bolsonaro apresenta melhora, mas não tem previsão de deixar UTI

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Jair Bolsonaro segue internado na UTI - Foto: Miguel Schincariol/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta.

A informação consta no boletim médico divulgado pela unidade no fim da manhã desta segunda-feira, 16.

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Segundo o hospital, Bolsonaro apresentou recuperação da função renal e melhora parcial de marcadores inflamatórios. Apesar da evolução no quadro, ele continua recebendo suporte clínico intensivo, além de fisioterapia respiratória e motora.

A equipe médica avalia que o ex-presidente ainda deve permanecer internado por pelo menos sete dias.

Bolsonaro está hospitalizado desde sexta-feira, 13, após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral, causada pela aspiração de líquido do estômago.

Ele deu entrada na unidade após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

Veja a íntegra do boletim desta segunda-feira

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento."