Internado na UTI, Bolsonaro deve pedir novamente prisão domiciliar

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Ex-presidente Jair Bolsonaro internado - Foto: Sergio Lima/AFP

Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, a defesa prepara um novo pedido de prisão domiciliar para apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, na capital federal. Ele está internado desde a última sexta-feira, 13, devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana.

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De acordo com o último boletim médico, divulgado no domingo, 15, o ex-presidente apresentou evolução no quadro de pneumonia, mas ainda mantém marcadores inflamatórios elevados. Não há previsão de alta.

Pedidos de domiciliar

Desde que foi preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal, em novembro do ano passado, a defesa já apresentou ao menos quatro pedidos de prisão domiciliar. Todos foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

Nos requerimentos, os advogados alegam que Bolsonaro é idoso, tem saúde frágil e necessita de acompanhamento médico constante, o que, segundo a defesa, seria melhor garantido em casa.

Moraes, por sua vez, sustenta nas decisões que as condições de saúde do ex-presidente vêm sendo adequadamente atendidas no sistema prisional.

Último pedido negado

O último pedido de prisão domiciliar foi negado em 5 de março. Na ação, a defesa voltou a alegar quadro clínico complexo e necessidade de cuidados médicos contínuos.

Com base em laudo médico, no entanto, Moraes manteve a decisão de negar o benefício.

Segundo o ministro, a estrutura da prisão atende às necessidades médicas do ex-presidente. Ele também citou descumprimentos de medidas cautelares e risco de fuga.