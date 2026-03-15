Jair Bolsonaro apresenta melhora renal, mas segue na UTI

Siga o A TARDE no Google

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro - Foto: Sergio Lima / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou estabilidade clínica e uma evolução positiva em suas funções renais. É o que indica o novo boletim médico divulgado neste domingo, 15, pelo hospital DF Star, em Brasília. Apesar desses sinais de melhora, o ex-mandatário permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde.

O documento detalha que, embora os rins tenham reagido bem ao tratamento, houve uma nova elevação dos marcadores inflamatórios detectada em exames de sangue. Diante dessa alteração, a equipe médica decidiu reforçar o tratamento atual para conter possíveis focos de infecção.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos", informa o boletim assinado pelos médicos do DF Star.

Internamento

Bolsonaro foi internado na última sexta-feira (13), após apresentar náuseas, febre e calafrios durante a madrugada. Depois de passar por exames, foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e permanece em tratamento com antibióticos.

A broncopneumonia bacteriana é um tipo de pneumonia que causa inflamação nos pulmões, afetando especificamente os alvéolos (pequenos sacos de ar) e os brônquios (vias aéreas) próximos a eles.