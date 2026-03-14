Papudinha pode ser "fatal" a Bolsonaro, diz aliada do ex-presidente

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) aliada de primeira linha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que a prisão do liberal na Papudinha, onde ele está atualmente, pode ser "fatal".

Em conversa com a imprensa neste sábado, 14, na porta do hospital DF Star, em Brasília, ela voltou a defender que Bolsonaro cumpra a pena de 27 anos e três meses após o julgamento da trama golpista — determinada em regime fechado — em prisão domiciliar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ele não tem condição de ficar na Papuda ou em qualquer outro lugar que não seja a casa dele“, argumentou. Segundo ela, a opção de retorno à Papudinha não deveria ser considerada, em meio ao quadro clínico do ex-presidente.

Apesar de não ter autorização para visitar o presidente na UTI, Kicis reiterou que Jair Bolsonaro “precisa de cuidados o tempo inteiro” e que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é quem zela pelo sono dele durante a madrugada.

Deputada federal Bia Kicis (PL-DF) | Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Sem citar nomes, a deputada fez referência aos responsáveis pela condenação do ex-presidente, no caso os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

"Acho que as pessoas estão entendendo agora quem foi que condenou o presidente, com que pessoas elas têm ligação", afirmou.

Jair Bolsonaro tem piora no funcionamento dos rins, aponta boletim

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma piora no funcionamento dos rins, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a sexta-feira, 13.

O liberal está internado na UTI da unidade de saúde com elevação dos marcadores inflamatórios. No entanto, o informe aponta que ele está clinicamente estável. Neste cenário, Jair Bolsonaro segue realizando tratamento com antibióticos.