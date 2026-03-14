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SAÚDE DELICADA

Michelle atualiza quadro de Jair Bolsonaro e faz apelo: "Continue orando"

Ex-presidente foi diagnosticado com pneumonia aguda causada por broncoaspiração

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

14/03/2026 - 8:44 h

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Atualização foi compartilhada por Michelle em uma rede social
Atualização foi compartilhada por Michelle em uma rede social -

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou sinais de melhora clínica, segundo Michelle Bolsonaro. Internado no hospital Hospital DF Star para tratar um quadro de pneumonia aguda, ele conseguiu se alimentar, tomar banho e iniciou sessões de fisioterapia respiratória.

A atualização foi compartilhada por Michelle em uma rede social. Ela também relatou que a febre diminuiu ao longo do dia. "Meu galego ainda está indisposto, mas já conseguiu comer um pouquinho, fez nebulização, a febre baixou, tomou banho e agora vai fazer a fisioterapia respiratória", escreveu Michelle.

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Na sexta-feira, 13, a ex-primeira-dama esteve com Bolsonaro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O ex-presidente está recebendo antibióticos por via intravenosa, com doses ajustadas para combater a infecção pulmonar. Mais cedo, ele também recebeu a visita do filho, o senador Flávio Bolsonaro.

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Michelle afirmou ainda que deixaria o hospital por algumas horas e que a filha do casal permaneceria ao lado do pai. "Laurinha chegou agora para ficar com ele, enquanto vou em casa tomar banho. Continue orando por sua recuperação. Eu agradeço muito! Vai dar tudo certo em nome de Jesus".

Bolsonaro passou mal durante a madrugada no presídio da Papuda, em Brasília, onde cumpre pena. Após atendimento inicial da equipe médica da unidade, ele foi transferido ao hospital com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de apresentar febre, dor de cabeça e calafrios.

Após a realização de exames, os médicos diagnosticaram pneumonia aguda causada por broncoaspiração. De acordo com a equipe médica, o atendimento rápido contribuiu para a estabilização do quadro clínico. O ex-presidente segue internado na UTI, sem previsão de transferência para o quarto.

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