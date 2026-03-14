Valores da antiga rodoviária e do Detran são revelados; veja detalhes

Governo deve publicar em breve edital do leilão dos terrenos do Detran e antiga rodoviária. - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Faltam apenas detalhes para que o Governo da Bahia publique o edital para o leilão dos terrenos da antiga rodoviária e do Detran, localizados na Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das vias mais movimentadas e valorizadas de Salvador.

Em entrevista ao A TARDE Cast, podcast do Grupo A TARDE, o secretário de Administração do estado (Saeb), Rodrigo Pimentel, revelou que o texto do certame está praticamente pronto para ser publicado e que o valor mínimo do lance já foi definido.

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“Nós utilizamos a Caixa Econômica Federal como avaliadora oficial dos imóveis, uma empresa que tem muita expertise. No imóvel do Centro de Convenções, por exemplo, foi feito um estudo técnico com mais de 90 páginas para chegar ao valor de R$ 140 milhões avaliado pela Caixa. Fizemos a mesma avaliação para os terrenos da rodoviária e do Detran. O do Detran está valendo em torno de R$ 70 milhões e o da Rodoviária está em R$ 200 milhões”, informou o secretário.

Rodrig Pimentel, secretário da Saeb em entrevista ao A TARDE Cast. | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Ainda de acordo com Pimentel, há um estudo em andamento para que uma parte dos terrenos possa ser reservada para o governo construir equipamentos públicos.

“Estamos avaliando se vamos separar alguma daquelas áreas para, talvez, um batalhão da Polícia Militar, uma escola ou um hospital. As áreas já estão delimitadas e é só realmente bater o martelo para poder publicar esses editais. Uma parte pequena deve ficar com o governo e a maior parte será alienada. O recurso será revertido para o Suprev [Superintendência de Previdência] como está previsto na lei autorizativa”, afirmou o chefe da Saeb.

Desde janeiro de 2025, sede do Detran foi transferidda para a Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana. Já a Nova Rodoviária de Salvador foi inaugurada em janeiro deste ano., causando a desartivação da antiga estação de transbordo.

Parque de Exposições

Rodrigo Pimentel também falou sobre a possibilidade de venda do Parque de Exposições. Neste caso, ele informou que ainda não há planos para o equipamento ir a leilão.

“No caso do Parque de Exposições nós ainda não temos uma lei autorizativa que permita a alienação, o que é necessário, portanto a venda ainda não está em nosso horizonte. É um imóvel que está afetado à Secretaria de Agricultura e de fato, até onde eu sei, existem alguns projetos para aquela área que é muito grande e estratégica para o nosso estado, mas neste momento não tem nenhuma previsão para a venda daquele espaço”, garantiu.

Conforme apurações do Portal A TARDE, o governo avalia a construção do novo Centro de Convenções da Bahia no imóvel localizado na Avenida Paralela.