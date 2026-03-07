NEGÓCIO
Novo destino? Antigo Centro de Convenções pode virar polo imobiliário
A ótima localização no Jardim da Armação e faraônico espaço, que chega a quase 187.978,75 metros quadrados são pontos que despertam interesse
Por Carla Melo
Após 11 anos de acordo entre as Procuradorias Gerais da Bahia (PGE) e de Salvador (PGMS), o antigo Centro de Convenções ganha novas possibilidades de destino após o Governo do Estado anunciar um edital para o leilão do imóvel, na última quarta-feira, 4. Agora, o espaço aguarda os próximos passos para definir esse novo desenho.
A ótima localização no Jardim da Armação e faraônico espaço, que chega a quase 187.978,75 metros quadrados são pontos que despertam interesse do mercado imobiliário nacional e pode atrair incorporadoras, fundos de investimento imobiliário e grupos empresariais especializados em projetos urbanos de grande porte
Especialistas do setor apontam que áreas dessa magnitude, inseridas em regiões urbanizadas e próximas à orla de Salvador, possuem grande potencial para a implantação de empreendimentos de uso misto, que podem incluir condomínios residenciais, hotéis, centros empresariais, espaços comerciais e projetos de urbanização planejada.
Segundo o leiloeiro oficial responsável pela condução do certame, Rudival Almeida Gomes Júnior, o leilão representa uma oportunidade rara no mercado imobiliário brasileiro. “Trata-se de uma das maiores áreas urbanas disponíveis para desenvolvimento imobiliário em Salvador. Ativos desse porte costumam atrair investidores institucionais, incorporadoras e fundos imobiliários interessados em projetos estruturantes de longo prazo”, afirma.
O leilão será realizado em modalidade híbrida, permitindo a participação de interessados tanto de forma presencial quanto por meio de plataforma online.
A expectativa é que o certame desperte interesse de investidores de diversas regiões do país, considerando o potencial de desenvolvimento imobiliário e a relevância econômica da área.
O edital do leilão estabelece as regras de participação, habilitação e condições de pagamento, e os interessados poderão acessar a documentação completa e obter mais informações junto ao leiloeiro responsável.
