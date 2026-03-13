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DESCENTRALIZAÇÃO

Secretário anuncia medidas contra gargalos e filas do Planserv

Rodrigo Pimentel, detalhou desafios e novas diretrizes para reestruturação dos serviços

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

13/03/2026 - 17:27 h

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Secretário reconheceu que "equação financeira" é pilar para resolver queixas dos usuários
Secretário reconheceu que "equação financeira" é pilar para resolver queixas dos usuários -

Em entrevista ao A TARDE Cast, o secretário de Administração do Estado da Bahia, Rodrigo Pimentel, detalhou os desafios e as novas diretrizes para a reestruturação do Planserv (Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais).

O foco principal da gestão é corrigir um histórico desequilíbrio na equação financeira que, nos últimos tempos, resultou em episódios de desassistência, atrasos em pagamentos a fornecedores e uma crescente insatisfação entre os beneficiários.

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Equilíbrio financeiro

De acordo com Pimentel, o plano enfrentou gargalos orçamentários que impactaram diretamente a ponta final do serviço. A estratégia agora passa por um ajuste rigoroso do fluxo de caixa para garantir que a rede credenciada mantenha a regularidade dos atendimentos.

O secretário reconheceu que a "equação financeira" é o pilar para resolver as queixas dos usuários que hoje enfrentam dificuldades para marcar consultas e procedimentos.

Aposta na interiorização

Um dos pontos centrais da nova fase do Planserv é a descentralização do atendimento. O governo realizou um mapeamento detalhado dos pontos críticos de saúde em todo o território baiano para identificar onde a carência de serviços é mais acentuada.

A meta é reduzir a dependência da capital e fortalecer a rede de saúde nas regiões mais distantes. O cronograma de melhorias vai priorizar três áreas estratégicas:

  • Extremo Oeste
  • Extremo Sul
  • Norte da Bahia

"A ideia é abranger todos os territórios. Fazer com que o servidor seja atendido perto de onde mora e não precisar sair do interior para ser atendido em Salvador", afirmou Rodrigo Pimentel.

Foco no servidor

Com essa medida, a Secretaria de Administração (Saeb) busca não apenas otimizar recursos, mas oferecer mais dignidade ao servidor público.

A expectativa é que, com o fortalecimento das unidades regionais e novos credenciamentos no interior, o fluxo migratório de pacientes para Salvador diminua, desafogando as unidades da Região Metropolitana e garantindo agilidade no tratamento médico em todo o estado.

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Tags:

Assistência à saúde Descentralização Planserv Rodrigo Pimentel saúde pública Secretaria de Administração

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