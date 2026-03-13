A TARDE CAST
Secretário faz balanço sobre modernização e Governo Digital na Bahia
Rodrigo Pimentel detalha também, nesta sexta-feira, 13, a abertura de 5,8 mil vagas de estágio
Por Rodrigo Tardio
O secretário da Administração do Estado da Bahia (Saeb),Rodrigo Pimentel, é o convidado desta sexta-feira, 13, do A TARDE Cast. Durante a entrevista ao podcast do Grupo A TARDE, o titular da pasta apresenta um balanço das ações de modernização da máquina pública baiana, com destaque para a elaboração da Lei de Governo Digital, a consolidação da plataforma BA.GOV.BR e as novas diretrizes para as compras governamentais.
Transformação digital
A Bahia avança na criação da Lei de Governo Digital, em alinhamento com a legislação federal (Lei nº 14.129/2021). A proposta estabelece diretrizes para a prestação de serviços digitais com foco em eficiência e transparência.
"O objetivo é colocar o cidadão no centro, usando a tecnologia como ponte para um Estado mais ágil e inclusivo", pontua a secretaria.
Atualmente, a plataforma BA.GOV.BR já é referência nacional, acumulando dois prêmios iBest (2023 e 2024) e com certificação antecipada para o Top3 da edição 2025. Com 6,7 milhões de cidadãos cadastrados — cerca de 44,6% da população baiana —, o portal oferece 586 serviços, incluindo recentes integrações com a Neoenergia Coelba.
Gestão e compras
Outro pilar da gestão é o novo modelo de compras do Estado, iniciado em 2024 com suporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O projeto promoveu uma reestruturação profunda: o número de fluxos de compras foi reduzido de 170 para apenas 25, padronizando os procedimentos entre os órgãos estaduais conforme a Nova Lei de Licitações (14.133/2021).
A modernização, que incluiu o mapeamento de processos e a realização de 130 workshops com servidores, busca a racionalização de gastos e a implementação de práticas de sustentabilidade na logística de suprimentos até 2027.
Oportunidades e valorização
Para os estudantes universitários, o secretário traz detalhes sobre o edital 001/2026 do programa Partiu Estágio que abriu inscrições ontem (12). São 5.874 vagas distribuídas em 323 municípios. As inscrições seguem até 10 de abril via BA.GOV.BR.
O programa oferece bolsa de R$ 607 e auxílio-transporte para alunos com mais de 50% do curso concluído, com prioridade para inscritos no CadÚnico e oriundos de escola pública.
Pimentel também destaca o Prêmio Boas Práticas, que no último ano distribuiu R$ 115 mil em prêmios para servidores.
Projetos como o atendimento a mulheres vítimas de violência e inovações no Departamento de Polícia Técnica (DPT) reforçam o investimento do Estado na criatividade e eficiência do funcionalismo público.
Serviço
Convidado: Rodrigo Pimentel (Secretário da Saeb-BA)
Onde: A TARDE Cast (YouTube e plataformas de áudio)
Quando: Sexta-feira, 13 de março
Inscrições Estágio: www.ba.gov.br (Até 10/04)
