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Bolsonaro está estável após internação com pneumonia aguda

Ex-presidente deu entrada no hospital DF Star com dificuldade respiratória causada por refluxo

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

13/03/2026 - 21:09 h

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Imagem ilustrativa da imagem Bolsonaro está estável após internação com pneumonia aguda
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A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro informou, no fim da tarde desta sexta-feira, 13, que ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília. O diagnóstico é de broncopneumonia aguda aspirativa, e ainda não há previsão de alta.

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De acordo com o cardiologista Leandro Echenique, Bolsonaro deu entrada na unidade com séria dificuldade para respirar, mas apresentou melhora após o início do atendimento.

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"Ele chegou com muita falta de ar, melhorou e está estável agora. Não houve necessidade de intubação", afirmou o médico.

Atualmente, os índices de saturação de oxigênio no sangue estão normalizados e o tratamento é feito à base de antibióticos. Não houve registro de febre.

Causa e histórico

O quadro de pneumonia foi desencadeado por uma gastroparesia, condição em que os músculos do estômago funcionam de forma mais lenta que o normal, mantendo o alimento no órgão por um período prolongado.

De acordo com os especialistas, o problema é uma sequela das diversas cirurgias abdominais a que o ex-presidente foi submetido desde o atentado a faca sofrido em 2018.

A gastroparesia facilita o refluxo: ao deitar-se, o alimento pode retornar à boca e entrar nos pulmões através da traqueia, causando a inflamação aguda.

A recomendação médica para evitar novos episódios envolve cuidados rigorosos com a mastigação e evitar dietas pesadas antes de dormir.

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