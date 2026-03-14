"Meu pai escapou por pouco da morte", diz Flávio Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro e senador Flávio Bolsonaro - Foto: MAURO PIMENTEL

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "escapou por pouco" da morte antes de ser internado na sexta-feira, 13, no hospital DF Star, em Brasília.

O liberal foi levado até a unidade de saúde na capital federal onde foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

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Neste sábado, 14, em uma live, o parlamentar afirmou que o ex-presidente “tinha grandes chances de se complicar” caso permanecesse “mais uma ou duas horas” na Papudinha, unidade onde está preso.

"Ontem, no final do dia, eu conversei com o médico do meu pai, Dr. Leandro Echenique, e o Dr me falou: ‘Flávio, mais uma vez, teu pai escapou por pouco. Porque, se ele ficasse mais uma ou duas horas lá no 19º Batalhão [Papudinha] e não fosse levado ao hospital, ele tinha grandes chances de se complicar”, disse o senador.

Flávio Bolsonaro acrescentou que o pai deve permanecer “uns bons dias” internado.

“Acredito que esteja tudo bem, agora ele está sob monitoramento constante, permanente. Deve ficar uns bons dias internado, porque foi grave. Foi a vez que mais encheu os pulmões dele com líquido”, acrescentou.

Jair Bolsonaro tem piora no funcionamento dos rins, aponta boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma piora no funcionamento dos rins, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a sexta-feira, 13.

O liberal está internado na UTI da unidade de saúde com elevação dos marcadores inflamatórios. No entanto, o informe aponta que ele está clinicamente estável. Neste cenário, Jair Bolsonaro segue realizando tratamento com antibióticos.