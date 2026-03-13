EMERGÊNCIA
Bolsonaro passa mal e é retirado da Papudinha para internação em Brasília
Ex-presidente apresentou calafrios e episódios intensos de vômito
Por Ane Catarine
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal durante a madrugada desta sexta-feira, 13, e foi levado para atendimento médico no Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-mandatário e pré-candidato ao Planalto.
Segundo o parlamentar, Bolsonaro apresentou sintomas ao acordar e precisou ser encaminhado ao hospital após avaliação médica na unidade onde está custodiado, conhecida como “Papudinha”.
O que Bolsonaro sentiu?
De acordo com relato divulgado por Flávio, as informações iniciais indicam que o ex-presidente acordou com calafrios e episódios intensos de vômito.
Ainda segundo o senador, Bolsonaro também teria apresentado queda na saturação de oxigênio, o que levou à decisão de transferi-lo para uma unidade hospitalar com estrutura mais adequada.
“Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez. Peço orações para que não seja nada grave”, escreveu Flávio nas redes sociais.
Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal confirmou que Bolsonaro deixou a unidade prisional para atendimento médico e informou que novos detalhes deverão ser divulgados pela equipe médica responsável.
Histórico de saúde
Bolsonaro enfrenta, desde 2018, problemas de saúde relacionados ao atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial daquele ano.
Desde então, ele já passou por diversas internações e procedimentos para tratar complicações decorrentes do ferimento abdominal.
