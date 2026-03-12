Moraes veta visita de assessor de Trump a Bolsonaro

Siga o A TARDE no Google

Ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsiderou uma decisão anterior e negou, nesta quinta-feira, 12, o pedido para que Darren Beattie, assessor do governo de Donald Trump, visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, em Brasília.

A revogação ocorreu após o Ministério das Relações Exteriores alertar a Corte sobre riscos de interferência diplomática.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Itamaraty interveio no caso ao informar que o encontro de um funcionário do Estado norte-americano com um ex-mandatário brasileiro, em pleno ano eleitoral, poderia configurar "indevida ingerência nos assuntos internos" do país.

De acordo com o órgão, a agenda oficial que justificou a concessão do visto de Beattie restringia-se a reuniões sobre minerais críticos e compromissos com autoridades do atual governo, sem qualquer menção a visitas de caráter pessoal ou político a Bolsonaro.

Desvio de agenda

Ao fundamentar o novo despacho, Moraes destacou que as informações enviadas pelo Ministério das Relações Exteriores indicam que a visita pretendida não fazia parte do roteiro diplomático declarado.

"A visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-Presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro", registrou o ministro, citando o parecer do governo.

A defesa de Jair Bolsonaro havia solicitado a autorização no início desta semana, argumentando que Beattie teria disponibilidade para o encontro apenas nos dias 16 e 17 de março (segunda e terça-feira), aproveitando sua breve passagem pela capital federal.

Com a nova decisão, o acesso do assessor ao presídio está oficialmente barrado.