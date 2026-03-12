Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro dá ultimato a Ratinho Jr. por apoio à Presidência

PSD deve definir até o final do mês quem será o candidato do partido à Presidência da República

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/03/2026 - 9:55 h | Atualizada em 12/03/2026 - 10:20

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Flávio Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro -

O senador é pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), deu um ultimato a um dos postulantes do PSD ao Planalto, Ratinho Júnior, para que o governador do Paraná desista da corrida presidencial e passe a apoiar o liberal na disputa.

Em uma reunião com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), na quarta-feira, 11, o pessedista ainda recebeu a proposta de ser vice de Flávio caso decline da pré-candidatura. Ratinho Júnior, no entanto, declinou.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Folha, interlocutores que ouviram relatos do encontro, o gestor paranaense reafirmou a Rogério Marinho que será candidato à Presidência se for escolhido pelo PSD — a expectativa é a de que isso ocorra até o próximo dia 30. Além de Ratinho, estão na disputa Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul) e Ronaldo Caiado (governador de Goiás).

Leia Também:

Flávio Bolsonaro provoca Lula após desistência do petista; entenda
Lula desiste de ir ao Chile e evita encontro com Flávio Bolsonaro
Governador nega possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro; entenda

Rompimento?

Em resposta, o senador afirmou que o PL, no Paraná, vai romper com Ratinho Júnior e apoiar outra candidatura ao governo para que Flávio Bolsonaro tenha um palanque no estado.

Até então, havia um acordo para que a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro se aliasse ao escolhido pelo governador, em troca do deputado federal Filipe Barros (PL) concorrer ao Senado.

Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD)
Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) | Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Prazo final

Também conforme a Folha, o coordenador da campanha de Flávio deu até a próxima terça-feira, 17, para que Ratinho Jr. avalie a proposta, antes que o senador feche um acordo com outro candidato no Paraná.

Há duas opções na mesa: o senador Sergio Moro (União Brasil), que lidera pesquisas de intenção de voto, ou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Flávio Bolsonaro Ratinho Júnior

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Flávio Bolsonaro
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Senador Flávio Bolsonaro
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

Senador Flávio Bolsonaro
Play

Em medida inédita, SSP testa drones para segurança no 2° turno

x