Flávio Bolsonaro dá ultimato a Ratinho Jr. por apoio à Presidência

Senador Flávio Bolsonaro - Foto: Carlos Moura /Agência Senado

O senador é pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), deu um ultimato a um dos postulantes do PSD ao Planalto, Ratinho Júnior, para que o governador do Paraná desista da corrida presidencial e passe a apoiar o liberal na disputa.

Em uma reunião com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), na quarta-feira, 11, o pessedista ainda recebeu a proposta de ser vice de Flávio caso decline da pré-candidatura. Ratinho Júnior, no entanto, declinou.

Segundo a Folha, interlocutores que ouviram relatos do encontro, o gestor paranaense reafirmou a Rogério Marinho que será candidato à Presidência se for escolhido pelo PSD — a expectativa é a de que isso ocorra até o próximo dia 30. Além de Ratinho, estão na disputa Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul) e Ronaldo Caiado (governador de Goiás).

Rompimento?

Em resposta, o senador afirmou que o PL, no Paraná, vai romper com Ratinho Júnior e apoiar outra candidatura ao governo para que Flávio Bolsonaro tenha um palanque no estado.

Até então, havia um acordo para que a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro se aliasse ao escolhido pelo governador, em troca do deputado federal Filipe Barros (PL) concorrer ao Senado.

Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) | Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Prazo final

Também conforme a Folha, o coordenador da campanha de Flávio deu até a próxima terça-feira, 17, para que Ratinho Jr. avalie a proposta, antes que o senador feche um acordo com outro candidato no Paraná.

Há duas opções na mesa: o senador Sergio Moro (União Brasil), que lidera pesquisas de intenção de voto, ou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD).