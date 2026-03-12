Ratinho pode pegar 6 anos de prisão por transfobia contra Erika Hilton

Deputada acionou o MP e pediu uma investigação contra Ratinho - Foto: Reprodução | Redes Sociais e SBT

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e protocolou um pedido de investigação contra o apresentador Ratinho por uma fala transfóbica durante seu programa no SBT. A ação da parlamentar aconteceu nesta quinta-feira, 12.

O documento foi registrado no Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do MP-SP, segundo o Metrópoles. A deputada solicita a abertura de inquérito policial e prisão do apresentador, cuja pena pode chegar a até 6 anos de reclusão.

A petição aponta que as declarações de Ratinho se baseiam na “repetição de afirmações destinadas a negar a condição feminina da parlamentar e a sustentar que mulheres trans não poderiam ser consideradas mulheres” para participar de espaços institucionais voltados à defesa dos direitos das mulheres.

O pedido afirma ainda que as falas do apresentador foram transmitidas em rede nacional, o que “contribuiu para amplificar o alcance das declarações e potencializar seus efeitos discriminatórios”, incluindo a disseminação nas redes sociais.

“As declarações proferidas pelo apresentador não se limitaram a uma crítica política ou a um debate institucional acerca da atuação da parlamentar, mas consistiram na negação explícita de sua identidade de gênero e na afirmação reiterada de que ela não seria uma mulher. Esse elemento constitui o núcleo da conduta aqui narrada e evidencia o caráter discriminatório do discurso proferido”, diz um trecho do documento.

O que aconteceu?

Durante seu programa na noite de quarta-feira, 11, Ratinho questionou o fato de a comissão ser liderada por uma mulher trans e citou diretamente a identidade de gênero da deputada. Em um dos trechos que mais repercutiram, ele declarou: “Ela não é mulher, ela é trans”.

Ratinho ainda afirmou que, em sua opinião, o cargo deveria ser ocupado por uma mulher cisgênero.

“Teve uma votação hoje, e deram a Comissão da Mulher para uma mulher trans. Eu não achei muito justo, não. Tem tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans?”, disse.

Além disso, o apresentador fez outra afirmação que gerou críticas entre os espectadores.

“Para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias”, comentou durante a atração.

O que diz o SBT?

Em nota, o SBT divulgou, no início da tarde desta quinta-feira, 12, uma nota à imprensa repudiando as declarações. A emissora garante que o caso está sendo analisado pela direção.

"O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores", disse nota.

Primeira mulher trans a assumir Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

A parlamentar foi eleita para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados na quarta-feira, 11. A eleição de Erika enfrentou forte resistência do Centrão e da direita, que articularam nos bastidores uma derrota malsucedida.