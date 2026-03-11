Erika Hilton é eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara Federal

Siga o A TARDE no Google

Erika Hilton, primeira mulher trans a presidir comissão - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher elegeu, nesta quarta-feira, 11, a primeira mulher trans para presidir o colegiado. Erika Hilton, do Psol, foi a escolhida após receber 11 votos no segundo turno da eleição.

Erika Hilton substitui Célia Xakriabá (Psol-MG) no posto. Segundo a nova presidente da Comissão, o bloco deverá priorizar temas como a violência patriarcal e a misoginia.

“Nós conseguimos extrapolar a barreira do ódio, a barreira do preconceito, a barreira da discriminação, a barreira da invisibilidade e da negação da própria identidade”, afirmou a deputada ao assumir a comissão.

Votação conturbada

Erika Hilton só conseguiu a maioria dos votos no segundo turno. Na primeira rodada de votação, 12 parlamentares votaram em branco, contra dez votos recebidos pela deputada.

A bancada de oposição, representada pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ), tentou derrubar a eleição de Erika, tentando evitar um segundo turno, mas a ausência de novas candidaturas cacifou a parlamentar do Psol.

Mais cedo, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra dos Direitos Humanos, chegou a questionar a indicação de Erika Hilton, que também será a primeira mulher trans a presidir uma comissão permanente na Câmara dos Deputados.

“Eu não posso permitir que um movimento no Brasil queira me tirar, inclusive, o direito de eu falar na tribuna que eu sou mulher. Eu sou mulher, eu nasci mulher e ninguém vai tirar o meu direito de falar que eu sou mulher", disparou a senadora.