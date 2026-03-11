Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Erika Hilton é eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara Federal

Deputada é a primeira mulher trans a ocupar o cargo

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

11/03/2026 - 18:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Erika Hilton, primeira mulher trans a presidir comissão
Erika Hilton, primeira mulher trans a presidir comissão -

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher elegeu, nesta quarta-feira, 11, a primeira mulher trans para presidir o colegiado. Erika Hilton, do Psol, foi a escolhida após receber 11 votos no segundo turno da eleição.

Erika Hilton substitui Célia Xakriabá (Psol-MG) no posto. Segundo a nova presidente da Comissão, o bloco deverá priorizar temas como a violência patriarcal e a misoginia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jerônimo, Rui e Wagner dão amostra de tática que será usada na eleição
Zé Ronaldo revela convites para ser vice do governo e da oposição
Jerônimo Rodrigues sobre MDB e Podemos: "Não quero perder ninguém"

“Nós conseguimos extrapolar a barreira do ódio, a barreira do preconceito, a barreira da discriminação, a barreira da invisibilidade e da negação da própria identidade”, afirmou a deputada ao assumir a comissão.

Votação conturbada

Erika Hilton só conseguiu a maioria dos votos no segundo turno. Na primeira rodada de votação, 12 parlamentares votaram em branco, contra dez votos recebidos pela deputada.

A bancada de oposição, representada pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ), tentou derrubar a eleição de Erika, tentando evitar um segundo turno, mas a ausência de novas candidaturas cacifou a parlamentar do Psol.

Mais cedo, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra dos Direitos Humanos, chegou a questionar a indicação de Erika Hilton, que também será a primeira mulher trans a presidir uma comissão permanente na Câmara dos Deputados.

“Eu não posso permitir que um movimento no Brasil queira me tirar, inclusive, o direito de eu falar na tribuna que eu sou mulher. Eu sou mulher, eu nasci mulher e ninguém vai tirar o meu direito de falar que eu sou mulher", disparou a senadora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erika Hilton, primeira mulher trans a presidir comissão
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Erika Hilton, primeira mulher trans a presidir comissão
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Erika Hilton, primeira mulher trans a presidir comissão
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Erika Hilton, primeira mulher trans a presidir comissão
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x