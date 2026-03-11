Zé Ronaldo revela convites para ser vice do governo e da oposição

Apoio de Zé Ronaldo é alvo de cobiça do governo e da oposição. - Foto: ACM - Câmara de Feira de Santana

Após decidir permanecer à frente da Prefeitura de Feira de Santana e não disputar as eleições deste ano, José Ronaldo (União Brasil) fez uma revelação dos bastidores que envolve os dois lados da disputa.

O gestor feirense afirmou que foi convidado para ser vice, tanto na chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) quanto do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), mas recusou os dois convites.

“Ser convidado com tanta atenção e respeito para disputar uma vaga de vice-governador é algo que me deixa honrado, me deixa feliz. Um dia, Dilton [Coutinho], você disse que eu estava me sentindo a ‘cocada puxa’, sendo disputado por todos os dois, tanto Jerônimo como ACM Neto, mas não é a questão de sentir ou não”, disse o prefeito em entrevista ao programa Acorda Cidade nesta quarta-feira, 11, com o entrevistador Dilton Coutinho.

O prefeito fez mistério em relação às pessoas do governo e da oposição que fizeram os convites e afirmou que as inúmeras conversas com os interlocutores ficarão guardadas a sete chaves.

“Ser convidado por pessoas que são respeitadas na Bahia, por pessoas que têm história no nosso estado ou no país [é positivo]. Então, você se sente feliz e agradecido a Deus por todo esse momento”, afirmou.

Negativa

No último domingo, 8, Zé Ronaldo bateu o martelo e decidiu continuar no comando da Princesa do Sertão, descartando a possibilidade de renunciar ao mandato como prefeito para fazer parte da composição majoritária.

“Sempre falei ao povo de Feira de Santana que se estivesse na prefeitura novamente eu cumpriria todo o meu mandato. Então isso eu vou cumprir meu mandato, não vou me afastar e não serei candidato a vice-governador”, garantiu.

Indefinição

A dúvida ainda paira sobre os nomes que vão compor as vices e Jerônimo e ACM Neto. Enquanto Geraldo Júnior (MDB) balança no cargo, correndo o risco de ser tirado da chapa, Neto ainda negocia a indicação para o posto. Entre os cogitados, está Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié no segundo mandato, e Sheila Lemos (União Brasil), prefeita de Vitória da Conquista.

O anúncio oficial da composição das duas chapas deve acontecer até o final de março.