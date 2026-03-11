A escolha do vice, de Jerônimo e da oposição, é o calamengau da vez

Jerônimo Rodrigues e aliados - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Muito já se viu, em formação de chapas majoritárias, disputas por espaços, vezes com direito a intrigas e futricas, mas um bolo específico sobre a definição dos vices dos candidatos principais, se não único, é raro.

Pois é precisamente esse o momento baiano. Na banda de ACM Neto, Sheila Lemos (UB), a prefeita de Vitória da Conquista, se coloca plenamente à disposição, mas após Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana, sepultar a ideia, Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, sobe ao podium do tititi.

O deputado Robinho (UB), aliado de ACM Neto, diz que Cocá só tem a ganhar.

– O vice de Cocá, Flavinho (Santana), é sobrinho dele, nada tem a perder.

Cocá faz pressão para o governo pagar as obras prometidas e o deputado estadual Hassan, amigo e aliado, admite:

– Há pendências, claro. Quero continuar na base do governo, a não ser que não me queiram. Mas sobre vice, nunca vi Cocá ter qualquer interesse, nem com Jerônimo e nem com Neto.

PSD e MDB – Na banda governista, o caso é mais complicado. Depois do gol contra que fez, Geraldo Junior, o atual vice,diz que não aceita ser rifado. Jerônimo também incluiu o PSD de Otto Alencar no bolo e aí surgiram os nomes da deputada Ivana Bastos, Adolfo Menezes e Alex da Piatã. Ontem, no café da manhã das mulheres, na Alba, Ivana botou mais lenha na fogueira.

Sou candidata a deputada estadual. Se o caso é ser mulher, tem a deputada Cláudia Oliveira, ex-prefeita de Porto Seguro.

Alba de novo sem quórum

Tal e qual na semana passada, quando a sessão da Alba caiu por falta de quórum, ontem a história se repetiu. Só que, desta vez, teve o esperneio do deputado Robinho (UB), que disse achar necessário a presidência informar com antecedência.

– Eu por exemplo, venho do extremo sul da Bahia, são 900 quilômetros de distância, para participar da sessão. É obrigação minha, por isso acho péssimo chegar e não ter.

Luciano ataca ataque de cães

O deputado Luciano Araújo (SD) cobrou, ontem, do governo e dos consórcios municipais, que firmaram parceria para controlar os cães sem donos que vivem soltos pelas ruas, mais agilidade no processo, argumentando que em Jacobina um trabalhador dono de barraca foi atacado por cão e perdeu um dedo.

– Os cães já estão atacando pessoas, já não é nem mais os animais. A coisa vem se intensificando e aumentando.

Sufoco no ferry continua firme

Ao ler a notícia de Jerônimo dizendo que o processo licitatório para a aquisição de um novo ferry já está em fase final, um passageiro de Santo Antônio de Jesus que fazia o trajeto, ontem, ao meio-dia, não conteve o protesto.

– Ufa! Já não aguentamos mais. Hoje mesmo cheguei aqui às 9h e só embarquei ao meio-dia, isso sem nenhum movimento extra.

Ele diz que um novo ferry é só abatimento no sofrimento.

Zel Torres, a inspiração que vem dos católicos e afros

Quem abrilhanta o cenário da Alba nesta semana em que as mulheres celebram o seu mês com intensidade é Zel Torres, 72 anos, três filhos, cinco netos e três bisnetos, artista plástica, com a exposição ‘Artes em Camadas’.

Zel, que é de Simões Filho, onde mantém o ateliê, apresenta 35 obras tridimensionais, feitas com técnicas de sobreposição em papéis, conhecidas como Arte Francesa, inspirada nas religiões católica e candomblé. Ela diz que, em 2007, após aposentar-se na área de finanças, começou a carreira como autodidata, levando obras para exposições em Portugal, Alemanha, Itália, Suiça e Rússia.

– Eu não vivo da arte, eu vivo para a arte. Mas é a mulher conquistando espaços.

REGISTROS

Gilney Santana 1

Gilney Santana, professora e ex-prefeita de Ibicuí, pequeno município da região do cacau, partiu e espalhou tristeza na terra. Ela faleceu segunda e foi sepultada ontem em clima de muita comoção. Tinha 68 anos.

Gilney Santana 2

Gilney ficou conhecida em 2013. Era vice-prefeita, mas pouco mais de 6 meses após assumir, o prefeito Abel Cornélio morreu em consequência de problemas no estômago, e ela virou prefeita. Depois do mandato, voltou a ser professora.

Terence Lessa

Terence Lessa, ex-prefeito de Ibotirama, receberá, amanhã (10h), em sessão especial, a Comenda 2 de Julho da Alba, maior condecoração da Casa. A iniciativa é do deputado Vitor Azevedo, que hoje estreia no novo partido, o Avante.

Renato Costa

Já na sexta (10h), quem receberá a Comenda 2 de Julho é o ex-deputado estadual Renato Costa, figura marcante na vida política de Itabuna. Não por acaso, o autor da homenagem é o deputado Pancadinha (SD). Renato, que dia 26 completará 86 anos, foi vice-prefeito, depois deputado estadual dois mandatos.