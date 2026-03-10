Na festa do TCM, Hugo Motta só falou no oficial. E trancou o bico

Presidente da Câmara esteve em Salvador na segunda-feira, 9 - Foto: TCM | Divulgação

Citado por Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master e pivô do escândalo com o dito cujo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi abordado pela imprensa sobre o caso, ontem, na festa em que foi condecorado pelo TCM, mas foi lacônico.

– Eu, como presidente da Câmara, recebo qualquer um.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

E desconversou. Ou seja, falou e não disse. Preferiu falar sobre o lado filé, o recebimento da Medalha Luís Eduardo Magalhães, que ele recebeu, junto com o ex-governador César Borges.

– Estar aqui na Bahia recebendo esta medalha é motivo de muita alegria. Me sinto duplamente honrado ao lado de duas grandes figuras com essa Medalha, ao lado do ex-governador César Borges. Isso toca o cerne da minha trajetória política para dirigir a Câmara Federal.

Destinos – Já César Borges preferiu não falar, nem no oficial e nem no informal. Indagado pelo deputado Paulo Azi (UB) sobre o silêncio, explicou:

– A minha fase já passou, agora é a vez dos mais novos, de Hugo Motta, que está indo muito bem. Na política é assim, o natural é você sair aos poucos para não ser empurrado.

Embora vários deputados federais tenham ido lá, foi notada na mesa a ausência do governador Jerônimo, que foi representado pelo secretário da Casa Civil, Afonso Florence.

Outro ponto que rendeu tititi. Apesar de estarmos no Mês da Mulher, na mesa, de mulher, só Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba. A conselheira Aline Peixoto, esposa de Rui Costa, não foi. E ele, que também seria homenageado, idem, idem.

Raimundo, Bebeto e Adriano vão para 2026 na mesma barca

Eleito deputado federal em 2018 pelo pequeno PRP, com 38.829 votos, deixando 14 com mais votos fora, reeleito em 2022 pelo Pode, também na rabeira, com 53.486, deixando outros nove fora, o deputado Raimundo Costa, também presidente da Federação Baiana da Pesca, vai tentar outra jogada em 2026.

Ele, Adriano Lima, ex-prefeito de Serrinha, e Bebeto Galvão, ex-vice-prefeito de Ilhéus, combinaram que este ano iriam para o mesmo partido e se decidiram pelo PSD por ser uma agremiação de grande porte. Segundo Raimundo, é a melhor opção.

– Os partidos de modo geral estão tendo muitas dificuldades de encontrar candidatos a deputado federal. Nós optamos pelo PSD porque entendemos que por aí há chances de eleger um dos três ou quem sabe dois.

A dificuldade para quem procura partido é geral.

Um almoço com Isidório

Após a solenidade no TCM, Hugo Motta foi almoçar em Candeias, mais especificamente na Fundação Dr. Jesus, ou Hospital de Dependência Química Dr. Jesus, pilotada pelo deputado federal Sargento Isidório (Avante).

Isidório já levou outro presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Rio. Lá, são atendidas 2.483 pessoas, e Isidório acha que mostrar o trabalho ajuda a atrair verbas para cá.

Vítor, o que se elegeu pelo PL, enfim vai para o Avante

O publicitário Vítor Azevedo, que em 2022 se elegeu deputado estadual junto com Diego Castro, Leandro de Jesus e Raimundinho da Jr pelo PL de Bolsonaro, tal e qual Raimundinho, sempre apoiou o governo de Jerônimo.

Dizia-se que eles só esperavam a janela partidária abrir para mudar. A janela abriu e, ontem, ele filiou-se ao Avante, junto com Felipe Duarte, que era do PP, e Laerte de Vando, do Podemos, enquanto Raimundinho agora candidato a federal, espera a ajuda de Rui Costa para definir uma sigla. Diz Vítor:

– Agora estou de fato e de direito num partido da base do governo. Desde o segundo turno acompanhei Jerônimo.

REGISTROS

Mulher lá 1

A semana na Alba vai ser marcada por homenagens às mulheres e começam hoje, com a presidente Ivana Bastos (PSD), em parceria com o Instituto Assembleia de Carinho, realizando um café da amanhã especial no restaurante, a partir de 9h.

Mulher lá 2

Amanhã, 11, a Comissão dos Direitos da Mulher tem sessão ordinária que vai virar comemorativa. Na quinta, acontecerá a oficina TransformAção: Mulheres, Arte e Reciclagem, das 9h às 12h, com a Escola do Legislativo, via programa Alba Verde, fazendo a celebração.

Sobe e desce

Em Bom Jesus da Lapa, o Rio São Francisco deu sinais de que parou de só subir. Sábado estava 7,43 metros acima do nível, domingo, 7,47, e ontem de novo a 7,43. O sobe e desce indica que ainda há perigo e mais cheia.

Iluminados

Gracinha Viana (Avante), prefeita de Ubaitaba, conseguiu autorização do DNIT para iluminar o trecho da BR-101 que interliga a cidade com a vizinha Aurelino Leal, separada por uma ponte sobre o Rio de Contas. E Rodrigo Andrade (PP), prefeito de Aurelino, também vai iluminar?