Geraldinho foi o prato do dia no cardápio da Alba. Degustação geral

O vice-governador Geraldo Jr. (MDB) durante coletiva de imprensa - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O caso envolvendo o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) foi o prato principal no restaurante da Alba ontem, todos fazendo uma pergunta: ele vai sobreviver e continuar como vice na chapa de Jerônimo?

Geraldinho, só para rememorar, esta semana replicou nas redes, logo depois mandou tirar, uma publicação dizendo que Rui Costa, o ministro, era um elefante numa loja de cristais, por supostamente ter sugerido a Jerônimo para tirar Geraldo da vice e botar no lugar Ronaldo Carletto, o presidente do Avante, o que teria levado o governador a desautorizar a divulgação da chapa com Jerônimo, Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado e Geraldinho na vice.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O prato ganhou novo tempero quando Rui foi às redes sociais e exibiu uma passagem bíblica do livro de Provérbios: ‘A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói’.

Desculpas – Em entrevista a Mário Kertész, ontem, Geraldinho disse que pediu desculpas a Rui, dizendo ter sido vítima de um “equívoco tecnológico”, e que pertence a uma “geração jurássica” no uso das redes sociais.

No frigir dos ovos, degustaram nas mesas algumas assertivas e interrogações:

1 – Seja como for, Geraldinho pisou na bola feio?

2 – Só quem tem a ganhar com isso é ACM Neto.

3 – E, afinal, Geraldinho sobreviverá, o MDB vai indicar outro nome como o de Larissa Morais ou vai dar Carletto?

Em miúdos, ainda tem panela no fogo, e fervendo.

Diz Rogério que Alan Sanches, um adversário, faz muita falta

Comentando com amigos na Alba sobre a morte do deputado Alan Sanches (UB), ocorrida em janeiro, o deputado Rogério Andrade (MDB), histórico adversário dele na política de Santo Antônio de Jesus, disse que lhe fará muita falta.

– Eu confrontei com ele quatro eleições. Pra mim é como se fosse um parceiro de jogo de xadrez.

O último embate foi em 2022, quando Rogério, ex-prefeito de Santo Antônio, teve 18.719 votos (34,2%) e Alan, apoiado pelo prefeito Genival Deolino (PSDB), teve 10.221 (18,72%). Este ano, Alan seria federal e o estadual seria o empresário Ditinho (UB), agora federal. Para Rogério isso muda alguma coisa?

– Do ponto de vista eleitoral talvez eu ganhe alguma coisa, mas o ganho maior sem dúvida é financeiro. Ditinho é uma máquina de torrar dinheiro.

Luciano na briga do cacau

Entrando na briga dos cacauicultores, que querem proibir a importação de cacau da Costa do Marfim, o deputado estadual Luciano Araújo (SD) diz que a suspensão temporária decretada pelo governo em nada resolve.

– Já existem navios carregados esperando a liberação. Ou o governo proíbe isso de vez e devolve esses carregamentos ou vamos quebrar os cacauicultores também no oeste.

Inaldo Araújo, o primeiro baiano a comandar o IRB

Inaldo Araújo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), marcou um gol histórico. Foi eleito em dezembro e tomou posse dia 25 último na presidência do Instituto Rui Barbosa (IRB), a Casa do Conhecimento dos 33 tribunais de contas do País, que formula normas para o controle externo e combate a corrupção.

Inaldo, que também é professor universitário, escritor e articulista, é diretor da Escola de Contas José Borba Pedreira Lapa, o que encaixa bem com a nova missão. É o primeiro baiano a dirigir a instituição, fundada em 1973, há mais de 50 anos.

– Presidir o IRB é assumir a missão de honrar o passado, compreender o presente e ajudar a construir um futuro melhor.

REGISTROS

Hugo Motta no TCM 1

Hugo Motta (PP-PB), presidente da Câmara dos Deputados, estará segunda em Salvador para receber, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (10h), a Medalha de Mérito Deputado Luís Eduardo Magalhães, um reconhecimento à atuação decisiva para aprovar a PEC da Essencialidade.

Hugo Motta no TCM 2

A tal PEC define os tribunais de contas como órgãos permanentes do Estado brasileiro, essenciais ao controle externo da administração pública. Na mesma solenidade também receberão a comenda o ministro Rui Costa (Casa Civil) e o ex-governador da Bahia César Borges.

Bombas lá e cá

Como previsto, o efeito das bombas que explodem no Irã já bateu nas bombas de gasolina de cá. Postos em Salvador que cobravam R$ 5,83 estão cobrando R$ 6,53, ou R$ 0,70 a mais, e muito mais rápido do que quando o preço cai.

Cães e gatos

A deputada Cláudia Oliveira apresentou projeto na Alba que cria o Programa Dignidade Animal – Sepultamento Digno de Cães e Gatos. Pretende garantir a destinação ambientalmente correta aos corpos desses animais.