HOME > POLÍTICA
ELEIÇÕES

Deputado diz que Zé Cocá age como “ditador” e fica em cima do muro

Ao Portal A TARDE, Euclides Fernandes comenta críticas que o prefeito tem recebido

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

11/03/2026 - 11:38 h | Atualizada em 11/03/2026 - 12:17

Prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP)
Prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP) -

O deputado estadual Euclides Fernandes (PT-BA) comentou na manhã desta quarta-feira, 11, as críticas que o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), tem recebido de vereadores na Câmara Municipal.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o parlamentar afirmou que a insatisfação estaria relacionada à postura do gestor, que, segundo ele, tenta influenciar as escolhas políticas dos parlamentares.

“É a postura dele. Ele quer forçar a barra no sentido que o vereador tem que seguir o candidato a deputado estadual e federal que ele apontar. Dois vereadores já se rebelaram publicamente e já disseram que não é por aí, com essa ditadura do prefeito lá de Jequié”, afirmou.

Deputado estadual Euclides Fernandes
Deputado estadual Euclides Fernandes | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Prefeito “em cima do muro”

Euclides criticou ainda o fato de Zé Cocá não ter definido se continuará apoiando o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), ou se passará a apoiar o projeto de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Para o deputado, um gestor público perde credibilidade quando evita tomar posição política.

“Política é credibilidade. Essa história de ficar em cima do muro termina fazendo com que se perca a confiança, tanto de um lado quanto do outro. Não é uma postura adequada, porque o político precisa ser seguro nas suas posições”, disse o deputado.

Deve apoio ao governador

Sob o argumento de que um gestor municipal deve priorizar o bem-estar da população, Euclides afirmou que o mais lógico seria que Zé Cocá declarasse apoio a Jerônimo Rodrigues, que, segundo ele, tem feito investimentos em Jequié.

“Evidentemente, o governador tem feito muito pelo município de Jequié, com entregas importantes de infraestrutura. O bom político olha para a sua comunidade. Como o governador tem apoiado a gestão municipal, é justo que, no projeto de reeleição, o prefeito também fique ao seu lado”, concluiu.

ACM Neto Euclides Fernandes Jerônimo Rodrigues ZÉ COCÁ

