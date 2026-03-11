Fica com o PSD? Veja o que Jerônimo Rodrigues fala sobre vaga de vice na chapa

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em coletiva - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 11, que, embora o senador Otto Alencar, presidente do PSD no estado, tenha legitimidade para discutir a composição da chapa majoritária, não há garantia de que a vaga de vice ficará com o partido.

Segundo o chefe do Executivo estadual, a definição ainda está sendo debatida com todas as legendas que integram a base aliada para que a decisão seja tomada por consenso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nós temos um conselho político e eu ouço cada presidente de partido, seja no coletivo ou de forma individual. Não houve, em momento nenhum, pronunciamento de que o PSD teria um lugar específico na chapa Jerônimo

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, onde o governador participou de uma agenda com prefeitos e autorizou licitações para obras de contenção de encostas e macrodrenagem em municípios do interior.

Jerônimo também afirmou que, apesar das especulações sobre a formação da chapa, as conversas entre os partidos da base têm ocorrido de forma tranquila.

“Estamos na fase de decisões finais sobre o fechamento da chapa completa. A conversa com todos os partidos tem se dado de forma muito pacífica”, concluiu o governador.