ELEIÇÕES NA BAHIA

Fica com o PSD? Veja o que Jerônimo Rodrigues fala sobre vaga de vice na chapa

Governador conversou com a imprensa na manhã desta quarta, 11

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

11/03/2026 - 12:58 h | Atualizada em 11/03/2026 - 14:01

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em coletiva
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em coletiva -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 11, que, embora o senador Otto Alencar, presidente do PSD no estado, tenha legitimidade para discutir a composição da chapa majoritária, não há garantia de que a vaga de vice ficará com o partido.

Segundo o chefe do Executivo estadual, a definição ainda está sendo debatida com todas as legendas que integram a base aliada para que a decisão seja tomada por consenso.

Nós temos um conselho político e eu ouço cada presidente de partido, seja no coletivo ou de forma individual. Não houve, em momento nenhum, pronunciamento de que o PSD teria um lugar específico na chapa
Jerônimo

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, onde o governador participou de uma agenda com prefeitos e autorizou licitações para obras de contenção de encostas e macrodrenagem em municípios do interior.

Leia Também:

PCdoB cobra vaga na chapa majoritária de Jerônimo Rodrigues
Jerônimo confirma que PSD terá vaga na chapa majoritária na Bahia
Por que mulheres são tão cobiçadas para vice em chapas majoritárias?
PCdoB quer vaga na chapa de Wagner e Rui Costa e indica nome

Jerônimo também afirmou que, apesar das especulações sobre a formação da chapa, as conversas entre os partidos da base têm ocorrido de forma tranquila.

“Estamos na fase de decisões finais sobre o fechamento da chapa completa. A conversa com todos os partidos tem se dado de forma muito pacífica”, concluiu o governador.

Tags:

eleições Jerônimo Rodrigues PSD Bahia

x