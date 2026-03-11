Menu
PRESSIONADO?

PCdoB cobra vaga na chapa majoritária de Jerônimo Rodrigues

Deputada Alice Portugal defendeu indicação da vereadora Aladilce como suplente ao Senado

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

11/03/2026 - 11:04 h | Atualizada em 11/03/2026 - 11:41

Deputada Alice Portugal (PCdoB) durante agenda com Jerônimo
Deputada Alice Portugal (PCdoB) durante agenda com Jerônimo

Em meio às discussões sobre o nome que ocupará a vaga de vice na chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que postula a reeleição, o PCdoB pressiona pelo seu espaço ao lado do petista.

A deputada federal Alice Portugal afirmou nesta quarta-feira, 11, que esse é o desejo da sigla e lembrou da indicação da vereadora Aladilce Souza para o posto de suplente ao Senado.

“Eles [o PCdoB] acham que já deveria também ser contemplado em algum posto da chapa majoritária. [...]. Aladilce é um nome para suplência de senadora, e mesmo assim, nós ainda não temos qualquer tipo de aceno nessa possibilidade”, declarou ela.

A parlamentar participa nesta manhã da assinatura de autorização para obras de contenção de encostas nas cidades baianas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

À imprensa, Alice também defendeu o nome da correligionária para assumir o posto.

“É um excelente nome, nossa vereadora da capital, combatente, e acho que seria uma boa oportunidade o PCdoB ser contemplado nessa composição”, disse a comunista.

A estratégia da suplência para o Senado

As discussões sobre a ocupação das vagas de suplente na Casa Alta passaram a ganhar forma, nos últimos meses, após o senador Jaques Wagner (PT-BA) tornar pública uma proposta feita por ele a Coronel.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) seria o substituto imediato do petista em Brasília, desde que conseguisse a reeleição.

A articulação, contudo, não foi à frente após Coronel rejeitar a proposta e anunciar o rompimento com a base do governo para se aliar a oposição.

eleições Jerônimo Rodrigues pcdob Política

x