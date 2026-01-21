PCdoB traça meta ousada para eleições de outubro na Bahia

PCdoB baiano pretente fazer três cadeiras - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados | Alba

O PCdoB, que faz parte da Federação Brasil da Esperança, junto com PT e PV, definiu como meta a expansão de cadeiras na bancada baiana da Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de outubro. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE em conversas recentes.

A meta, de acordo com os nomes consultados, é emplacar três deputados federais, mesmo em um cenário em que a sigla precisa 'dividir' votos com petistas e verdes. Além de Alice Portugal e Daniel Almeida, deputados federais que tentarão a reeleição, a deputada estadual Olívia Santana também será candidata a uma cadeira em Brasília.

Para a Alba, a meta é fazer novamente quatro deputados estaduais. Na ausência de Olívia, que vai tentar ir para Brasília, o partido em nomes como Wensceslau Júnior, que recuou da candidatura à Câmara dos Deputados nas eleições de 2022.

Em conversa com o Portal A TARDE, na Lavagem do Bonfim, o deputado federal Daniel Almeida confirmou as pretensões da legenda. O parlamentar depositou confiança nas expectativas criadas pela sigla.

"Nós estamos na aposta de eleger três deputados federais. Eu, Alice e a Olivia, que é deputada estadual, vai para a disputa deputada federal, e manter quatro deputados estaduais. A Olívia deixa de ser candidata a estadual, porque vai para federal, e nós temos vários nomes, uns dois nesse espaço. Confiamos muito nisso. Temos circulado a Bahia apostando que temos condições de fazer esse crescimento", afirmou ao Portal A TARDE.

No dia 4 de outubro, os mais de 11 milhões de eleitores baianos vão às urnas para a escolha do governador, dois senadores, 63 deputados estaduais e 39 federais.