HOME > ELEIÇÕES
ESTRATÉGIA

Jerônimo, Rui e Wagner dão amostra de tática que será usada na eleição

Trio petista deve intensificar agendas a partir deste mês

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

11/03/2026 - 17:41 h

Wagner, Jerônimo e Rui já fazem uso de estratégia que será utilizada na campanha.
Embora aconteça apenas em outubro, a disputa eleitoral já começa a ser sentida com mais intensidade na Bahia. Prova disso, é que uma das estratégias que deve ser usada na campanha eleitoral de 2026 pelo grupo governista pôde ser vista em ação nesta quarta-feira, 11.

Enquanto o governador Jerônimo Rodrigues assinava ordens de serviços que autorizou obras de encostas e macrodrenagem em seis municípios baianos, o senador Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, faziam entregas no interior do estado. Os pré-candidatos ao Senado foram a Belo Campo, no sudoeste baiano, para entrega de uma Unidade Básica de Saúde Tipo II, viabilizada com um investimento de R$ 2,2 milhões do Novo PAC.

Mesmo correndo o risco de ficar de fora da chapa, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) não ficou parado. Pela tarde, ele, uma equipe de secretários, e também a primeira-dama Tatiana Velloso, reinauguraram o Restaurante Popular do Comércio, no Centro Antigo de Salvador.

A tática de ocupar múltiplos palanques ao mesmo tempo já foi utilizada com sucesso em 2022. Na época, o time contava também com o senador Otto Alencar (PSD), que na ocasião foi reeleito ao posto com quantidade recorde de votos.

Interlocutores ouvidos pela reportagem do Portal A TARDE dizem que a partir de agora o ritmo de entregas e de assinaturas de ordens de serviço ficará cada vez mais intenso com vistas na eleição.

Indefinição na vice

A intensificação das agendas acontece em meio a indefinição da vice na chapa. Enquanto o MDB defende a permanência de Geraldo Júnior, o PSD e o Avante mostraram interesse e podem ficar com a vaga.

Entre os nomes que aparecem como possibilidade de assumir o cargo estão a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), a deputada estadual Cláudia Oliveira e o presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto.

eleições 2026 JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Rui Costa

x