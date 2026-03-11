Rosemberg Pinto admite possível saída do Podemos da base de Jerônimo

Siga o A TARDE no Google

Deputado Estadual, Rosemgerg Pinto (PT) - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), admitiu nesta quarta-feira, 11, a possibilidade de o Podemos deixar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em conversa com a imprensa, Rosemberg afirmou que essa avaliação ganhou força após uma conversa com um integrante da direção do partido.

Segundo ele, a sigla busca ampliar a capilaridade eleitoral para eleger deputados federais e estaduais.

“O Podemos realmente quer eleger deputados federais. Conversei com uma pessoa da direção nacional do partido e, se não tiver na base do governo a capilaridade necessária para isso, ele vai buscar outro cenário”, afirmou.

O deputado também disse ver uma articulação do senador Angelo Coronel (PSD-BA) nesse contexto. Nos bastidores, circula a informação de que Coronel, que rompeu com a base governista, avalia se filiar ao Podemos.

“Não faria muita diferença”

Para Rosemberg Pinto, um eventual desembarque do Podemos da base governista não representaria uma perda significativa. Segundo ele, políticos ligados ao projeto de Jerônimo já migraram para outros partidos aliados.

“Não é uma perda, porque os deputados que tinham relação com o Podemos já foram para outros partidos da base de Jerônimo. O partido ficou livre para estar em qualquer lugar. Claro que eu gostaria que permanecesse conosco”, disse.

Chapa governista

Ainda durante a conversa com jornalistas, Rosemberg afirmou que o Conselho Político Estadual do PT deve se reunir até o fim do mês. A expectativa é que, após esse encontro, Jerônimo Rodrigues anuncie a composição da chapa majoritária que disputará as eleições na Bahia.

“Vai ter uma reunião do Conselho Político antes do final do mês e o governador, que é o líder desse conselho, deverá anunciar a chapa”, afirmou.

Apesar das discussões sobre a vaga de vice, que pode sair das mãos do MDB, o deputado afirmou que o grupo governista segue unido.

“Há muita especulação, mas o grupo está unido. O importante é termos uma chapa de consenso com MDB, PSD, PT, Avante, PCdoB, PSB, PDT e outros partidos que caminham conosco”, concluiu.