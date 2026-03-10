Flávio Bolsonaro provoca Lula após desistência do petista; entenda

Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto - Foto: Divulgação | PL

O senador Flávio Bolsonaro (PL) provocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira, 10, após a desistência do petista em acompanhar a posse de José Antônio Kast, no Chile, prevista para acontecer nesta quarta, 11.

Flávio, que também é pré-candidato ao Palácio do Planalto, e está no país para a posse de Kast, acusou Lula de "transbordar intolerância" ao recusar o convite do futuro presidente chileno, conhecido por seu posicionamento próximo à direita conservadora.

“Um presidente da República convidado por outro presidente eleito poderia vir para cá sem problema nenhum [...] Ele transborda intolerância. Transborda ódio. Ele podia, sem problema nenhum, vir para cá. Brasil também não perde nada com a ausência dele", disparou Flávio Bolsonaro.

Mudança de planos

A previsão do Palácio do Planalto era de que Lula viajasse para o Chile na noite desta terça-feira, 10. O presidente, no entanto, recuou da decisão, enviando o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para representar o país.

O motivo da desistência não é de conhecimento público até o momento. Na agenda oficial do presidente para esta quarta, 11, estão previstas conversas com ministros e demais membros do governo.

Encontro esperado

A viagem de Lula para o Chile marcaria o primeiro encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro, que devem protagonizar a corrida presidencial de outubro. O senador foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para concorrer ao Palácio do Planalto como representante do grupo político liderado por ele.

Antes do martelo ser batido, outros nomes foram sondados para a 'missão', a exemplo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que deve concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Candidatos ao Planalto

