Após atritos, Lula e Alcolumbre devem conversar nos próximos dias

Lula e Alcolumbre voltaram a se falar. - Foto: Evaristo Sá / AFP

Uma conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) deve acontecer nos próximos dias.

A aproximação ocorre em meio à pressão sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho de Lula, alvo de quebra de sigilo pela CPI do INSS, e a mobilização de parte da oposição pela investigação da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master.

Aliados relatam que Lula e Alcolumbre já conversaram por telefone na última quinta-feira, em um movimento interpretado como a primeira tentativa de distensão após a escalada de tensão entre Planalto e Congresso. A informação é de O Globo.

A ligação ocorreu depois de declarações públicas do presidente do Senado sobre a relação entre os Poderes e abriu caminho para a possibilidade de uma conversa presencial.

O caso de Lulinha criou um mal-estar do Congresso com o governo. Parlamentares da base governista apresentaram um recurso pedindo a anulação da votação da quebra de sigilo pela CPI, sob o argumento de erro na contagem dos votos, mas o presidente do Senado decidiu não intervir na deliberação da comissão. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou então a suspensão da quebra, em decisão favorável a Lulinha.

Espera de Messias

Além da tentativa de reduzir a tensão política, interlocutores envolvidos nas articulações afirmam que o encontro esperado entre Lula e Alcolumbre também deve tratar de temas pendentes na relação entre o Planalto e o Senado, entre eles a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal.

A sabatina e a votação do nome indicado para a Corte dependem do Senado, presidido por Alcolumbre. Nos bastidores, aliados do governo avaliam que a definição do calendário para a análise da indicação também passa por uma recomposição política entre o Palácio do Planalto e o comando da Casa.