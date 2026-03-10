Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIZERAM AS PAZES

Após atritos, Lula e Alcolumbre devem conversar nos próximos dias

Aproximação ocorre em meio à pressão sobre Lulinha, alvo de quebra de sigilo pela CPI do INSS

Redação

Por Redação

10/03/2026 - 21:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula e Alcolumbre voltaram a se falar.
Lula e Alcolumbre voltaram a se falar. -

Uma conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) deve acontecer nos próximos dias.

A aproximação ocorre em meio à pressão sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho de Lula, alvo de quebra de sigilo pela CPI do INSS, e a mobilização de parte da oposição pela investigação da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Aliados relatam que Lula e Alcolumbre já conversaram por telefone na última quinta-feira, em um movimento interpretado como a primeira tentativa de distensão após a escalada de tensão entre Planalto e Congresso. A informação é de O Globo.

A ligação ocorreu depois de declarações públicas do presidente do Senado sobre a relação entre os Poderes e abriu caminho para a possibilidade de uma conversa presencial.

O caso de Lulinha criou um mal-estar do Congresso com o governo. Parlamentares da base governista apresentaram um recurso pedindo a anulação da votação da quebra de sigilo pela CPI, sob o argumento de erro na contagem dos votos, mas o presidente do Senado decidiu não intervir na deliberação da comissão. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou então a suspensão da quebra, em decisão favorável a Lulinha.

Leia Também:

Câmara aprova Salvador como capital federal no 2 de julho
Degustação de whisky, financiada pelo Banco Master, custou R$ 3,3 mi
Bolsonaro apela ao STF para receber aliado de Trump na prisão

Espera de Messias

Além da tentativa de reduzir a tensão política, interlocutores envolvidos nas articulações afirmam que o encontro esperado entre Lula e Alcolumbre também deve tratar de temas pendentes na relação entre o Planalto e o Senado, entre eles a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal.

A sabatina e a votação do nome indicado para a Corte dependem do Senado, presidido por Alcolumbre. Nos bastidores, aliados do governo avaliam que a definição do calendário para a análise da indicação também passa por uma recomposição política entre o Palácio do Planalto e o comando da Casa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Davi Alcolumbre Jorge Messias Lula Lulinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Alcolumbre voltaram a se falar.
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Lula e Alcolumbre voltaram a se falar.
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Lula e Alcolumbre voltaram a se falar.
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Lula e Alcolumbre voltaram a se falar.
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x