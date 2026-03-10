Travada, indicação de Jorge Messias ao STF entra no radar do Senado

Advogado-geral da União, Jorge Messias (à esquerda) e presidente do Senado, Davi Alcolumbre (à direita) - Foto: Andressa Anholete e Marcos Oliveira | Agência Senado

Mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destrave o envio ao Senado da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já sinalizou que pretende pautar a votação apenas após as eleições deste ano.

De acordo com informações da coluna de Tainá Falcão, da CNN Brasil, senadores próximos ao presidente do Senado afirmam que a contagem de votos ainda indica um cenário desfavorável para Messias.

Lula pretendia enviar a mensagem presidencial com o nome do AGU antes de outubro, mas queria ter certeza do apoio de Alcolumbre. Com esse novo cenário, o envio pode ser adiado.

Desgaste político

O impasse ocorre em meio ao desgaste político entre Lula e Alcolumbre, que se arrasta desde o final do ano passado. O presidente do Senado defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga no STF.

Quando o nome de Messias foi confirmado por Lula, Alcolumbre chegou a reclamar de não ter sido informado previamente pelo Palácio do Planalto.

Para aliados do presidente, adiar a votação pode ser uma forma de evitar um revés político em pleno ano eleitoral. A aprovação de um ministro do STF depende de maioria absoluta no Senado, o que corresponde a pelo menos 41 votos.