HOME > POLÍTICA
DESGASTE POLÍTICO

Travada, indicação de Jorge Messias ao STF entra no radar do Senado

Contrariando planos de Lula, Alcolumbre não tem pressa de analisar nome

Ane Catarine

Por Ane Catarine

10/03/2026 - 12:54 h | Atualizada em 10/03/2026 - 13:09

Advogado-geral da União, Jorge Messias (à esquerda) e presidente do Senado, Davi Alcolumbre (à direita)
Advogado-geral da União, Jorge Messias (à esquerda) e presidente do Senado, Davi Alcolumbre (à direita) -

Mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destrave o envio ao Senado da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já sinalizou que pretende pautar a votação apenas após as eleições deste ano.

De acordo com informações da coluna de Tainá Falcão, da CNN Brasil, senadores próximos ao presidente do Senado afirmam que a contagem de votos ainda indica um cenário desfavorável para Messias.

Lula pretendia enviar a mensagem presidencial com o nome do AGU antes de outubro, mas queria ter certeza do apoio de Alcolumbre. Com esse novo cenário, o envio pode ser adiado.

Leia Também:

Desavenças com Alcolumbre faz Lula segurar jantar com senadores
Lulinha e Messias: entenda o racha na relação entre Alcolumbre e Lula
Lula e Alcolumbre retomam relação após racha por indicação ao STF

Desgaste político

O impasse ocorre em meio ao desgaste político entre Lula e Alcolumbre, que se arrasta desde o final do ano passado. O presidente do Senado defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga no STF.

Quando o nome de Messias foi confirmado por Lula, Alcolumbre chegou a reclamar de não ter sido informado previamente pelo Palácio do Planalto.

Para aliados do presidente, adiar a votação pode ser uma forma de evitar um revés político em pleno ano eleitoral. A aprovação de um ministro do STF depende de maioria absoluta no Senado, o que corresponde a pelo menos 41 votos.

Tags:

Davi Alcolumbre Jorge Messias Lula Senado STF

x