Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"ACERTAR OS PONTEIROS"

Desavenças com Alcolumbre faz Lula segurar jantar com senadores

Presidente corre para tentar apaziguar relação com o dirigente do Senado

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/03/2026 - 8:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula e Davi Alcolumbre
Lula e Davi Alcolumbre -

O clima de tensão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), está travando a realização de um jantar do petista com senadores líderes de partidos da base aliada.

O encontro, aguardado desde o final do ano passado, só deve ocorrer depois que Lula conseguir se reunir reservadamente com Alcolumbre.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o chefe do Executivo quer “acertar os ponteiros” na relação com o presidente do Senado para conseguir melhor orientar a forma de atuação dos líderes dos partidos.

Leia Também:

Ex-ministro de Lula é detido e deportado para o Brasil
Lula passa por exames médicos em hospital de São Paulo
Lula defende fim da escala 6x1 em discurso para eleitorado feminino
Lula mira eleitorado feminino e faz importante pronunciamento

O que Lula deve tratar com Alcolumbre?

Entre as prioridades que Lula pretende tratar com Alcolumbre está a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação, entretanto, incomodou Alcolumbre, que pretendia emplacar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o posto.

Somente depois de conseguir entrar em consenso com o presidente do Senado, Lula deve enviar a mensagem oficial com a indicação de Messias. Depois disso, a sabatina poderá ser marcada.

Caso Master

O Palácio do Planalto também depende de Davi Alcolumbre para frear Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) em um momento no qual o escândalo do Banco Master preocupa o governo.

Nos bastidores, interlocutores afirmam que Lula teme que os desdobramentos do caso Master provoquem impactos na disputa presidencial.

Jantar com líderes da Câmara

No início de fevereiro, Lula realizou um jantar de confraternização com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes da Casa na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República.

O encontro também contou com a presença de diversos ministros, entre eles Gleisi Hoffmann (SRI), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Davi Alcolumbre Lula Senado Federal STF Jorge Messias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Davi Alcolumbre
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Lula e Davi Alcolumbre
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Lula e Davi Alcolumbre
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Lula e Davi Alcolumbre
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x