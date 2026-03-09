Desavenças com Alcolumbre faz Lula segurar jantar com senadores

Siga o A TARDE no Google

Lula e Davi Alcolumbre - Foto: Sergio Lima/AFP

O clima de tensão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), está travando a realização de um jantar do petista com senadores líderes de partidos da base aliada.

O encontro, aguardado desde o final do ano passado, só deve ocorrer depois que Lula conseguir se reunir reservadamente com Alcolumbre.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o chefe do Executivo quer “acertar os ponteiros” na relação com o presidente do Senado para conseguir melhor orientar a forma de atuação dos líderes dos partidos.

O que Lula deve tratar com Alcolumbre?

Entre as prioridades que Lula pretende tratar com Alcolumbre está a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação, entretanto, incomodou Alcolumbre, que pretendia emplacar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o posto.

Somente depois de conseguir entrar em consenso com o presidente do Senado, Lula deve enviar a mensagem oficial com a indicação de Messias. Depois disso, a sabatina poderá ser marcada.

Caso Master

O Palácio do Planalto também depende de Davi Alcolumbre para frear Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) em um momento no qual o escândalo do Banco Master preocupa o governo.

Nos bastidores, interlocutores afirmam que Lula teme que os desdobramentos do caso Master provoquem impactos na disputa presidencial.

Jantar com líderes da Câmara

No início de fevereiro, Lula realizou um jantar de confraternização com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes da Casa na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República.

O encontro também contou com a presença de diversos ministros, entre eles Gleisi Hoffmann (SRI), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil).