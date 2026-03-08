Menu
POLÍTICA

Ex-ministro de Lula é detido e deportado para o Brasil

Situação ocorreu após tentativa de entrar no país

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

08/03/2026 - 20:04 h

Ex-ministro de Lula foi deportado para o Brasil
Ex-ministro de Lula foi deportado para o Brasil -

O ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Franklin de Souza Martins, foi detido e deportado do aeroporto da Cidade do Panamá, capital do Panamá, após tentar entrar no país.

Segundo informações do canal CNN Brasil, Franklin foi detido após ser abordado por dois policiais ao chegar no Panamá, onde faria conexão para a Guatemala. O jornalista, que foi ministro de Lula no seu segundo mandato, passou por uma série de questionamentos, que envolviam a sua prisão em 1968, quando era opositor ao regime militar vigente no Brasil.

Leia Também:

Zé Ronaldo anuncia decisão sobre vice na oposição
Por que mulheres são tão cobiçadas para vice em chapas majoritárias?
Lula passa por exames médicos em hospital de São Paulo

A justificativa para a deportação seria a lei que impede a entrada de estrangeiros que tenham cometidos crimes considerados graves. Horas depois, o ex-ministro foi deportado.

Governo se desculpa

O chanceler do Panamá, Javier Martinez-Acha, se desculpou após o ocorrido, reiterando que o episódio foi um 'equívoco' por parte das autoridades panamenhas, abrindo também as portas do país para que o ex-ministro possa retornar em breve.

