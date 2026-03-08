Ex-ministro de Lula é detido e deportado para o Brasil

Ex-ministro de Lula foi deportado para o Brasil - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Franklin de Souza Martins, foi detido e deportado do aeroporto da Cidade do Panamá, capital do Panamá, após tentar entrar no país.

Segundo informações do canal CNN Brasil, Franklin foi detido após ser abordado por dois policiais ao chegar no Panamá, onde faria conexão para a Guatemala. O jornalista, que foi ministro de Lula no seu segundo mandato, passou por uma série de questionamentos, que envolviam a sua prisão em 1968, quando era opositor ao regime militar vigente no Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A justificativa para a deportação seria a lei que impede a entrada de estrangeiros que tenham cometidos crimes considerados graves. Horas depois, o ex-ministro foi deportado.

Governo se desculpa

O chanceler do Panamá, Javier Martinez-Acha, se desculpou após o ocorrido, reiterando que o episódio foi um 'equívoco' por parte das autoridades panamenhas, abrindo também as portas do país para que o ex-ministro possa retornar em breve.