Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROJETO DE LEI

Câmara aprova Salvador como capital federal no 2 de julho

Proposta de Leo Prates (PDT) prevê transferência simbólica da sede do Governo para celebrar Independência da Bahia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/03/2026 - 19:24 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Medida vai depender de esquema de cooperação federativa
Medida vai depender de esquema de cooperação federativa -

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 10, o Projeto de Lei 5672/25, que oficializa Salvador como a sede simbólica do Governo Federal anualmente no dia 2 de julho.

A data, marco da Independência da Bahia, é reconhecida historicamente como o momento de consolidação da soberania brasileira frente às tropas portuguesas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O texto, de autoria do deputado Leo Prates (PDT), determina que os atos institucionais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário sejam realizados na capital baiana durante a celebração.

Leia Também:

Prefeito de Itapé usava fotos pessoais em resultados da gestão
Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias

A medida não interrompe as atividades essenciais em Brasília, que segue operando administrativamente.

Reparação histórica

Para o autor da proposta, a mudança temporária de sede é um gesto de reconhecimento ao papel da Bahia na formação do Brasil.

"A transferência visa não apenas homenagear esses feitos, mas também resgatar a memória histórica do país, garantindo que o protagonismo baiano seja devidamente reconhecido em nível nacional", justificou Prates durante a sessão.

Logística e segurança

A execução da medida vai depender de um esquema de cooperação federativa. De acordo com o projeto aprovado:

  • O Poder Executivo Federal vai ser o responsável por definir a logística.
  • As operações de segurança e protocolo serão feitas em conjunto com as autoridades estaduais e municipais de Salvador.
  • A proposta segue agora para as próximas etapas de tramitação legislativa antes da sanção presidencial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados cooperação federativa Independência da Bahia Projeto de Lei 5672/25 Reparação Histórica. Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Medida vai depender de esquema de cooperação federativa
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Medida vai depender de esquema de cooperação federativa
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Medida vai depender de esquema de cooperação federativa
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Medida vai depender de esquema de cooperação federativa
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x