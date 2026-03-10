Menu
POLÍTICA
FARRA MILIONÁRIA

Degustação de whisky, financiada pelo Banco Master, custou R$ 3,3 mi

Alexandre de Moraes confirmou confraternização durante sessão secreta do STF

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/03/2026 - 17:54 h

Daniel Vorcaro consultava Alexandre de Moraes para definir quem poderia compor plateia do evento
Dados obtidos pela Polícia Federal no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lançam luz sobre os bastidores do I Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres, no mês de abril de 2024.

De acordo com informações publicadas pelo portal Poder360, o evento contou com uma luxuosa programação paralela para autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o Procurador-Geral da República e o diretor-geral da Polícia Federal.

O cruzamento de dados da PF com transcrições de uma sessão sigilosa do STF revelou que o Banco Master custeou uma degustação do prestigiado whisky escocês Macallan no exclusivo George Club. O valor registrado nos e-mails de Vorcaro para o serviço foi de US$ 640.831,88 — o equivalente a R$ 3,3 milhões na cotação da época.

Embora os relatórios de custos não listem nominalmente os presentes na degustação, o próprio ministro Alexandre de Moraes confirmou a confraternização durante uma sessão secreta do STF, realizada em 12 de fevereiro, que discutia o afastamento do ministro Dias Toffoli da relatoria de casos envolvendo o Banco Master.

“Nesse encontro [em Londres], vários estávamos lá. Eu estava lá. Andrei Rodrigues estava lá. Depois fomos todos juntos a um pub, tomamos Macallan”, afirmou Moraes na ocasião. Além de Moraes e Toffoli, o fórum contou com as presenças de Gilmar Mendes, Paulo Gonet (PGR), e do então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

O "filtro" dos convidados

As mensagens recuperadas pela PF também revelam uma proximidade institucional atípica. Daniel Vorcaro consultava Alexandre de Moraes para definir quem poderia compor a plateia do evento. Em troca de mensagens com o jornalista Márcio Chaer, mediador dos debates, o banqueiro confirmou que o magistrado vetou pessoalmente a presença do empresário Joesley Batista, da J&F.

“Boa. Só Joesley foi bloqueado. Não comentou os demais. Entendo que aprovou”, escreveu Vorcaro em uma das três mensagens enviadas ao jornalista após submeter a lista de convidados ao ministro.

O evento em Londres reuniu a cúpula do Judiciário e do Legislativo, incluindo o senador Davi Alcolumbre (União-AP). O caso reforça o debate sobre o financiamento de fóruns jurídicos internacionais por entes privados com interesses diretos em tribunais superiores.

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro financiamento privado Fórum Jurídico Brasil de Ideias supremo tribunal federal whisky Macallan

