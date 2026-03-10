Degustação de whisky, financiada pelo Banco Master, custou R$ 3,3 mi

Daniel Vorcaro consultava Alexandre de Moraes para definir quem poderia compor plateia do evento - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Dados obtidos pela Polícia Federal no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lançam luz sobre os bastidores do I Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres, no mês de abril de 2024.

De acordo com informações publicadas pelo portal Poder360, o evento contou com uma luxuosa programação paralela para autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o Procurador-Geral da República e o diretor-geral da Polícia Federal.

O cruzamento de dados da PF com transcrições de uma sessão sigilosa do STF revelou que o Banco Master custeou uma degustação do prestigiado whisky escocês Macallan no exclusivo George Club. O valor registrado nos e-mails de Vorcaro para o serviço foi de US$ 640.831,88 — o equivalente a R$ 3,3 milhões na cotação da época.

Embora os relatórios de custos não listem nominalmente os presentes na degustação, o próprio ministro Alexandre de Moraes confirmou a confraternização durante uma sessão secreta do STF, realizada em 12 de fevereiro, que discutia o afastamento do ministro Dias Toffoli da relatoria de casos envolvendo o Banco Master.

“Nesse encontro [em Londres], vários estávamos lá. Eu estava lá. Andrei Rodrigues estava lá. Depois fomos todos juntos a um pub, tomamos Macallan”, afirmou Moraes na ocasião. Além de Moraes e Toffoli, o fórum contou com as presenças de Gilmar Mendes, Paulo Gonet (PGR), e do então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

O "filtro" dos convidados

As mensagens recuperadas pela PF também revelam uma proximidade institucional atípica. Daniel Vorcaro consultava Alexandre de Moraes para definir quem poderia compor a plateia do evento. Em troca de mensagens com o jornalista Márcio Chaer, mediador dos debates, o banqueiro confirmou que o magistrado vetou pessoalmente a presença do empresário Joesley Batista, da J&F.

“Boa. Só Joesley foi bloqueado. Não comentou os demais. Entendo que aprovou”, escreveu Vorcaro em uma das três mensagens enviadas ao jornalista após submeter a lista de convidados ao ministro.

O evento em Londres reuniu a cúpula do Judiciário e do Legislativo, incluindo o senador Davi Alcolumbre (União-AP). O caso reforça o debate sobre o financiamento de fóruns jurídicos internacionais por entes privados com interesses diretos em tribunais superiores.