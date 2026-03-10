Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro apela ao STF para receber aliado de Trump na prisão

Ex-presidente aguarda decisão de Moraes sobre pedido

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

10/03/2026 - 17:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bolsonaro e Donald Trump em encontro
Bolsonaro e Donald Trump em encontro -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 10, a autorização para poder receber visita de Darren Beattie, assessor sênior do governo Donald Trump para assuntos relacionados ao Brasil.

No pedido, a defesa de Bolsonaro coloca como datas de preferência os dias 16 e 17 de março, na próxima semana, diferente do habitual, que sempre ocorre às quartas ou sábados.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Beatte, que deve participar de um evento no Brasil nos próximos dias, voltado para o debate sobre os chamados minerais críticos, conhecido por suas posições políticas conservadoras e defesa da promoção ativa da liberdade de expressão como ferramenta diplomática, como é descrito pelo Departamento de Estado dos EUA.

Leia Também:

Coronel confirma convite do Podemos; partido vira alvo de disputa
Lula desiste de ir ao Chile e evita encontro com Flávio Bolsonaro
Travada, indicação de Jorge Messias ao STF entra no radar do Senado

Ataques a Moraes

Relator do pedido, Alexandre de Moraes já foi alvo de críticas e ataques do assessor sênior de Trump, que chegou a tratar o magistrado como o líder de uma suposta perseguição sofrida por Jair Bolsonaro.

O ex-presidente da República está preso desde novembro de 2025, cumprindo 27 anos e três meses de pena pelos crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de outubro de 2022, na Papudinha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro STF trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro e Donald Trump em encontro
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Bolsonaro e Donald Trump em encontro
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Bolsonaro e Donald Trump em encontro
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Bolsonaro e Donald Trump em encontro
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x