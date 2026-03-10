Bolsonaro apela ao STF para receber aliado de Trump na prisão

Bolsonaro e Donald Trump em encontro - Foto: Jim Watson | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 10, a autorização para poder receber visita de Darren Beattie, assessor sênior do governo Donald Trump para assuntos relacionados ao Brasil.

No pedido, a defesa de Bolsonaro coloca como datas de preferência os dias 16 e 17 de março, na próxima semana, diferente do habitual, que sempre ocorre às quartas ou sábados.

Beatte, que deve participar de um evento no Brasil nos próximos dias, voltado para o debate sobre os chamados minerais críticos, conhecido por suas posições políticas conservadoras e defesa da promoção ativa da liberdade de expressão como ferramenta diplomática, como é descrito pelo Departamento de Estado dos EUA.

Ataques a Moraes

Relator do pedido, Alexandre de Moraes já foi alvo de críticas e ataques do assessor sênior de Trump, que chegou a tratar o magistrado como o líder de uma suposta perseguição sofrida por Jair Bolsonaro.

O ex-presidente da República está preso desde novembro de 2025, cumprindo 27 anos e três meses de pena pelos crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de outubro de 2022, na Papudinha.