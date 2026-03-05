Futuro de Bolsonaro definido! STF toma decisão sobre Papudinha

Siga o A TARDE no Google

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai continuar preso na Papudinha. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira, 5, para manter o liberal no local.

O colegiado começou a analisar, em plenário virtual, nas primeiras horas de hoje, se mantém ou não a decisão de Moraes que rejeitou um novo pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente.

Votaram a favor da medida ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ainda falta a manifestação da ministra Cármen Lúcia. A expectativa é a de que o julgamento termine ainda no dia de hoje.

Pena de Bolsonaro

Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de estado em 2022.

Os advogados alegaram ao Supremo que, diante do quadro de saúde delicado e com várias doenças graves, Bolsonaro deveria cumprir pena em casa.

No entanto, o relator do caso na Corte, Moraes apontou que a perícia médica da Polícia Federal (PF) concluiu que, até o momento, não há necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar, mesmo reconhecendo que possui "quadro clínico de alta complexidade".