Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Futuro de Bolsonaro definido! STF toma decisão sobre Papudinha

Primeira turma da Corte começou a analisar a manutenção da decisão de Moraes que rejeitou novo pedido de domiciliar de Bolsonaro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/03/2026 - 12:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai continuar preso na Papudinha. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira, 5, para manter o liberal no local.

O colegiado começou a analisar, em plenário virtual, nas primeiras horas de hoje, se mantém ou não a decisão de Moraes que rejeitou um novo pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Votaram a favor da medida ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ainda falta a manifestação da ministra Cármen Lúcia. A expectativa é a de que o julgamento termine ainda no dia de hoje.

Leia Também:

STF decide nesta quinta se tira ou não Bolsonaro da Papudinha
Violência contra mulher: como Lula e Flávio Bolsonaro adotam tema como bandeira eleitoral
Eduardo Bolsonaro reage a racha da direita e cobra apoio a Michelle
Aliado de Bolsonaro, Costa Neto já 'jurou amor' a Lula; relembre

Pena de Bolsonaro

Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de estado em 2022.

Os advogados alegaram ao Supremo que, diante do quadro de saúde delicado e com várias doenças graves, Bolsonaro deveria cumprir pena em casa.

No entanto, o relator do caso na Corte, Moraes apontou que a perícia médica da Polícia Federal (PF) concluiu que, até o momento, não há necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar, mesmo reconhecendo que possui "quadro clínico de alta complexidade".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro papudinha STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x