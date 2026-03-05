POLÍTICA
Futuro de Bolsonaro definido! STF toma decisão sobre Papudinha
Primeira turma da Corte começou a analisar a manutenção da decisão de Moraes que rejeitou novo pedido de domiciliar de Bolsonaro
Por Yuri Abreu
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai continuar preso na Papudinha. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira, 5, para manter o liberal no local.
O colegiado começou a analisar, em plenário virtual, nas primeiras horas de hoje, se mantém ou não a decisão de Moraes que rejeitou um novo pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente.
Votaram a favor da medida ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ainda falta a manifestação da ministra Cármen Lúcia. A expectativa é a de que o julgamento termine ainda no dia de hoje.
Pena de Bolsonaro
Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de estado em 2022.
Os advogados alegaram ao Supremo que, diante do quadro de saúde delicado e com várias doenças graves, Bolsonaro deveria cumprir pena em casa.
No entanto, o relator do caso na Corte, Moraes apontou que a perícia médica da Polícia Federal (PF) concluiu que, até o momento, não há necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar, mesmo reconhecendo que possui "quadro clínico de alta complexidade".
