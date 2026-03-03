Menu
POLÍTICA

Aliado de Bolsonaro, Costa Neto já 'jurou amor' a Lula; relembre

Presidente do PL apoiou campanha petista em 2002

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

03/03/2026 - 6:35 h | Atualizada em 03/03/2026 - 7:53

Valdemar Costa Neto e Bolsonaro juntos
Valdemar Costa Neto e Bolsonaro juntos -

Presidente nacional do Partido Liberal (PL), sigla que se tornou símbolo do bolsonarismo, Valdemar Costa Neto já esteve do outro lado da política. Em 2002, o dirigente partidário apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Valdemar levou o PL, partido modesto na época, para Lula. A aliança, que culminou na indicação do empresário José Alencar para a vice do petista, bancando o 'casamento' que abriu portas para o candidato do PT, que sofria com a resistência de setores econômicos.

Em maio de 2002, meses antes da formação da chapa, Valdemar chegou a reiterar sua intenção de caminhar ao lado de Lula, ainda que de maneira informal.

"Vamos com ele de qualquer maneira, de preferência com uma aliança formal, que eu considero bastante possível. Se não der coligação, vamos apoiar politicamente o PT e entrar com tudo na campanha", disparou em conversa com a Folha de S. Paulo.

"É muito importante o fato de que o PL continua interessado no apoio ao Lula. Mas há diferenças importantes nos Estados. Para haver casamento, é preciso muito namoro ainda", completou.

Elogios a Michelle Bolsonaro

Em entrevista ao Canal Livre, da Band, no domingo, 1, Valdemar teceu elogios a Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, e afirmou que a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro é um "fenômeno" político.

Valdemar disse ainda que Bolsonaro mostrou resistência inicial ao movimento em torno de Michelle.

"O Bolsonaro nunca quis que ela estivesse num cargo no Executivo porque ela nunca teve mandato, nunca passou por um cargo, então ele achava que assumir um cargo no Executivo seria muito difícil para ela", afirmou.

