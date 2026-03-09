Governador nega possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro; entenda

Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ao lado de Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, governador do Paraná, de São Paulo e de Goiás, respectivamente - Foto: Reprodução | Redes sociais

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, descartou a possibilidade de integrar a chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou de qualquer outro candidato na disputa eleitoral pela Presidência neste ano, o que seria – segundo ele – “se vergar” a propostas com as quais ele não concorda. O governador também é um dos pré-candidatos ao comando do Poder Executivo Federal.

“Eu levarei a minha pré-campanha até o final e ser vice de outro candidato de certa maneira é o Partido Novo se vergar a questões nas quais nós não concordamos. Muitos estão querendo colocar pano quente nessa questão e nós não queremos”, disse.

A declaração se deu depois da bancada do Novo protocolar, nesta segunda-feira, 9, mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo suposto envolvimento com o escândalo do caso do Banco Master.

Apoio mineiro

Uma ala do PL passou a defender que o governador mineiro seja o vice de Flávio Bolsonaro, já que o estado tem sido determinante para vitórias presidenciais desde 1989, quando o Brasil teve a primeira eleição direta depois da Ditadura Militar. Neste período, o candidato que ganhou no estado, o segundo maior colégio eleitoral do país, acabou levando a eleição nacional.

A união entre Flávio e Zema seria uma das estratégias do partido para aumentar as chances do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já empata nas intenções de votos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em algumas pesquisas.

Aliança com União-PP

Para além da chapa com Flávio Bolsonaro, Zema também falou sobre a possibilidade da aliança com a cúpula do União Brasil (União) e do Progressistas (PP), se colocando “totalmente” contra a parceria. “Vai deturpar o nosso DNA”, disse o governador em referência ao inquérito que tramita no STF sobre o caso do Banco Master.

O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, foi chamado de “grande amigo” por Daniel Vorcaro em mensagens trocadas com a namorada, enquanto o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, teria viajado em um helicóptero fretado pelo banqueiro.