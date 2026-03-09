Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

EUA avaliam classificar facções brasileiras como grupos terroristas

Itamaraty busca diálogo após rumores de medida do governo americano

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

09/03/2026 - 17:30 h | Atualizada em 09/03/2026 - 17:43

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira
O chanceler brasileiro, Mauro Vieira -

O cenário diplomático entre Brasil e Estados Unidos entrou em estado de alerta máximo. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, realizou uma ligação de emergência para o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na noite deste domingo, 8. O motivo é a iminente designação das facções PCC e CV como organizações terroristas estrangeiras.

A ligação ocorreu por volta das 21h (horário de Brasília) e vinha sendo solicitada pelo Itamaraty desde sábado, quando rumores sobre a decisão começaram a circular em Brasília.

Até o momento, nem o Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro nem o Departamento de Estado dos EUA confirmaram oficialmente o conteúdo da conversa.

Brasil tenta barrar classificação de PCC e CV como terroristas

Fontes diplomáticas indicam que o governo brasileiro demonstrou desconforto com a possibilidade de as facções serem classificadas como organizações terroristas. Segundo essas fontes, o Brasil já se posicionou contra essa medida em ocasiões anteriores.

O governo Lula defende uma cooperação internacional contra o crime organizado que não inclua a classificação de PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.

Nos bastidores, integrantes do governo também atribuem parte da pressão política à atuação de setores da direita brasileira ligados ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro.

Processo de designação pode levar semanas

De acordo com fontes diplomáticas, a documentação sobre as duas facções já teria sido concluída no Departamento de Estado dos EUA e passou por análise de outras agências do governo americano.

Agora, o material ainda precisa ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos e publicado no registro oficial federal. Esse processo pode levar cerca de duas semanas até uma eventual confirmação.

Avante anuncia 'pacote' de deputados filiados na Alba
Lula mostra preocupação e revela medo de invasão ao Brasil
Haddad prepara saída da Fazenda para concorrer governo de SP

O procedimento segue modelo semelhante ao adotado recentemente contra grupos criminosos latino-americanos, como o Cartel de Jalisco, no México, e o Tren de Aragua, na Venezuela.

O que muda se PCC e CV forem considerados organizações terroristas

Caso o governo americano confirme a classificação, uma série de medidas legais e financeiras pode ser aplicada.

Entre os principais efeitos estão:

    • congelamento de ativos de integrantes das facções nos Estados Unidos;
    • bloqueio de acesso ao sistema financeiro americano;
    • proibição de fornecimento de apoio material, como armas;
    • restrições migratórias para pessoas associadas aos grupos;
    • aumento de riscos legais para empresas que atuam em regiões com presença dessas organizações.

Empresas que mantêm negócios em áreas afetadas também podem ficar sujeitas a sanções do Tesouro americano, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Debate envolve segurança regional e política internacional

A política de combate ao tráfico de drogas nas Américas é considerada prioridade pela administração Trump. O tema foi discutido recentemente em um encontro realizado em Miami com líderes conservadores da América Latina, chamado Shield of the Americas.

A classificação de cartéis e facções como organizações terroristas tem sido uma estratégia defendida por setores do governo americano para ampliar o alcance de sanções e ações contra grupos criminosos.

Em ocasiões anteriores, Trump chegou a mencionar a possibilidade de operações militares contra cartéis que atuam no território mexicano, embora especialistas debatam se a designação terrorista permitiria esse tipo de ação.

Governo brasileiro teme impacto na soberania

O governo brasileiro sustenta que PCC e Comando Vermelho são organizações criminosas voltadas ao lucro ilegal, sem motivações políticas ou ideológicas, requisito geralmente associado à definição de terrorismo.

Por isso, Brasília avalia que a classificação pode abrir precedentes delicados na área de soberania nacional e segurança interna.

Apesar das divergências, Brasil e Estados Unidos discutem ampliar a cooperação bilateral contra o crime organizado, incluindo ações de inteligência para combater lavagem de dinheiro internacional.

Em dezembro de 2025, Lula chegou a telefonar para Donald Trump para sugerir uma iniciativa conjunta voltada ao rastreamento de recursos obtidos ilegalmente por organizações criminosas, especialmente aqueles que circulam no mercado imobiliário da Flórida.

brasil Comando Vermelho EUA organizações terroristas PCC Política

x